تنس/بطولة إفريقيا/الاتحاد الدولي (أقل من 16 عاما): الجزائر تسعى لإبطال التكهنات

الجزائر - تحتضن الجزائر، للعام الثاني على التوالي, البطولة الأفريقية للتنس لأقل من 16 عاما (ذكورا و إناثا) المقررة من 15 إلى 20 أبريل 2024 بنادي التنس باش جراح (الجزائر), بطموح انجاح الحدث من الناحية التنظيمية وإحداث المفاجأة بالنسبة لمشوار المنتخبات الوطنية, في حضور العمالقة الأفارقة للعبة.

وحتى إذا اعتبرت النسخة الـ46 صعبة لهم, لا سيما لدى الذكور بسبب حضور أحسن اللاعبين للقارة الذين أكدوا مشاركتهم بميدان باش جراح, حسب المنظمين, فإن اللاعبين الجزائريين عازموا على عدم الاستسلام للأمر الواقع بل ستحدوهم ارادة فلاذية للدفاع عن الالوان الوطنية وسيبذلون كل ما في وسعهم من أجل ذلك, حتى اللحظة الأخيرة أمام عمالقة الكرة الصفراء.

وفي هذا الشأن, صرح رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس, نبيل شرياك, لواج, قائلا: " لدى الفتيات, سنلعب من أجل التتويج باللقب الذي ضاع منا العام الماضي في آخر لحظة. و تبقى حظوظنا قائمة مع اللاعبة ماريا باداش, أحسن عنصر في منتخبنا. لاعبتنا المصنفة الأولى والمرشحة الكبيرة للتتويج, ستقول كلمتها أمام جمهورها".

و أضاف شرياك :" أما بالنسبة لذكورنا, فسيكون المستوى الفني قويا جدا, لكني مقتنع بأن ذلك لن ينقص من عزيمة اللاعبين في البروز والذهاب الى أبعد مرحلة في دورتهم, بهدف تحقيق المفاجأة. كما أتوقع حضورا جماهيريا كبيرا لمؤازرة لاعبينا الذين سيعملون على تشريف الألوان الوطنية".

و تشارك الجزائر في موعد باش جراح بـ12 لاعبا من بينهم 6 فتيات, وبتأطير من المدرب سيد علي عقيلي بالنسبة لمنتخب الذكور وأحمد ودان لمنتخب الإناث.

متعودون على تنظيم التظاهرات الكبرى

و بخصوص تنظيم هذا الحدث البارز, أوضح رئيس الاتحادية أن هيئته ستسهر على توفير كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذه النسخة الجديدة, قائلا: " نحن سعداء بالإعلان عن تنظيم هذا الموعد القاري للعام الثاني تواليا. اختيار الجزائر, ناتج عن نجاحها في احتضان نسخة 2023 وكذا سلسلة المنافسات الدولية التي تم تنظيمها السنة الفارطة".

و ستعرف دورة هذه السنة حضور, 64 لاعبا من بينهم 32 من صنف الاناث يمثلون 16 بلدا مسجلا في القائمة الأولية. و يتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم), تونس, المغرب, مصر, الكاميرون, مدغشقر, نيجيريا, الموزمبيق, بوتسوانا, غانا, موريس, زمبابوي, الطوغو, أنغولا, ليزوتو وأوغندا.

و ختم رئيس الاتحادية : " أعتقد أن عدد البلدان الحاضرة بالجزائر معتبر, ومنشآت باش جراح تتوفر على كل المرافق الضرورية لتنظيم جيد لهذا الحدث وانجاحه وسنسهر على ذلك, لنجعل منه عرسا كبيرا على كل المستويات''.

وبالاضافة إلى هذا, أوكلت مهمة الاشراف على جداول المنافسة إلى الحكم الجزائري أمين موحاتيت, صاحب الشارة البيضاء.

للإشارة, ينظم هذا الموعد القاري من طرف الاتحادية الجزائرية للتنس بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية للتنس والاتحاد الدولي للعبة.