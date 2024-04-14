السودان: الحرب على عتبة السنة الثانية والمجاعة والنزوح القهري يهددان البلاد -

تواصل تساقط الأمطار على عدة ولايات بجنوب البلاد إلى غاية غد الإثنين -

فلسطين: إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 729 شهيدا -

عطاف يستقبل رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني -

منحة البطالة إنجاز لا رجعة فيه -

كأس الجزائر: تأهل شباب قسنطينة بعد فوزه على نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4) -

الغوص البحري/نادي ''أكوا بالوما'' بوهران: عندما تمتزج الرياضة بالسياحة -

جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن -

بجاية: تغير في الأفق بمتحف المياه بتوجة -

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن تعليق مؤقت لرحلاتها إلى الأردن و لبنان حتى إشعار آخر -

الحرس الثوري الإيراني يؤكد الهجوم بمسيرات وصواريخ ضد الكيان الصهيوني -

السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية الفنزويلي -

رئيس الوزراء وزير الخارجية و المغتربين الفلسطيني يحل بالجزائر -

تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الرواندي -

سوق النفط: ارتفاع الاسعار يؤكد نجاعة السياسة الحذرة لأوبك+ -

اختتام أشغال المؤتمر الدولي الثامن للبرلمانيين بأوسلو -

عطاف يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا -

استقبال 34 طلبا للمشاركة في حملة صيد التونة الحمراء -