كأس الجزائر: تأهل شباب قسنطينة بعد فوزه على نجم بن عكنون بركلات الترجيح (5-4)

و بهذا يلتحق "السياسي" في "المربع الذهبي" بفريق شباب بلوزداد, الذي تأهل على حساب ترجي مستغانم (الثاني هواة), بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المقابلة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (3-3), أمس الجمعة بملعب -الشهيد حملاوي- بقسنطينة.
و كان النادي "البلوزدادي" قد نشط نهائي النسخة الماضية حيث انهزم بملعب -ميلود هدفي- بوهران, أمام جمعية الشلف (2-1).
و لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي, تأهل اتحاد الجزائر, ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية و حامل لقبها, بسهولة الى ربع النهائي على حساب رائد بوقاعة (ما بين الجهات) بنتيجة (7-0) أمس الجمعة أيضا بملعب 5 جويلية بالعاصمة.
و سيتواصل الدور ربع النهائي بإجراء مقابلتي مولودية الجزائر (الرابطة الاولى) أمام وداد تلمسان (ما بين الجهات), يوم غد الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر) ابتداء من (30ر20), واتحاد الجزائر (الرابطة الاولى) أمام اتحاد بسكرة (الرابطة الاولى) يوم الثلاثاء المقبل (16 أبريل) على ميدان ملعب 19 ماي 1956 بعنابة على (30ر20).
للإشارة, فإن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر تخضع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وفقا لقرار الاتحادية الجزائرية لكرة
القدم (فاف).
و كانت لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للفاف, قد حددت يومي 23 و 24 أبريل موعدا لإجراء مباراتي الدور نصف النهائي دون الكشف عن موعد سحب عملية القرعة.
النتائج الجزئية للدور ربع النهائي :
الجمعة 12 أبريل :
شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2)
السبت 13 أبريل :
شباب قسنطينة - نجم بن عكنون 0-0 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 5-4)
الأحد 14 أبريل :
الجزائر ( ملعب 5 جويلية) : مولودية الجزائر- وداد تلمسان (30ر20)
الثلاثاء 16 أبريل:
عنابة (ملعب 19 ماي) : اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر (30ر20)
تسوية الرزنامة/ الدور ثمن النهائي :
الجمعة 12 أبريل :
اتحاد الجزائر- رائد بوقاعة 7-0.