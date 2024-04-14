الغوص البحري/نادي ''أكوا بالوما'' بوهران: عندما تمتزج الرياضة بالسياحة

وهران- تستقطب نشاطات الغوص البحري بوهران المزيد من العاشقين مما أدى إلى إرتفاع ملحوظ في عدد الأندية المتخصصة في هذا المجال الذي يجمع بين الرياضة و السياحة كما هو الحال بالنسبة لواحد من أقدم الفرق المحلية الناشطة في هذا السجل ويتعلق الأمر بنادي "أكوا بالوما".

تأسس هذا النادي سنة 2011 و انخرط برابطة وهران للإنقاذ و الإسعاف و نشاطات الغوص البحري. و يوجد مقره ببلدية بوسفر بدائرة عين الترك المشهورة بسواحلها التي تستقطب مئات الآلاف من السياح خلال موسم اصطياف.

و الملاحظ يصبح في مثل هذه الفترة من السنة الطلب كبيرا من السياح و عشاق الغوص البحري للاستمتاع بهذا الاختصاص، حسب ما ذكره ل /وأج مناجير نادي ''أكوا بالوما'' محمد أمين روبا. و صرح في هذا الشأن "صحيح أننا ننشط على مدار السنة من خلال تقديم دروس تكوينية لعشاق رياضة الغوص البحري لكن الإقبال يصبح أكبر خلال موسم الصيف حيث يختار العديد من السياح مدينة وهران لقضاء عطلتهم و يغتنمون الفرصة لخوض تجربة الغوص البحري". و يضم هذا النادي في صفوفه مدربين محترفين سواء عند الرجال أو النساء ما يسمح له بالقيام بتكوين مهني لعشاق هذه الرياضة من خلال برمجة دورات تكوينية تنتهي بحصول المتربصين على شهادات تتراوح من المستوى 1 إلى 3، كما أشار إليه نفس المسؤول. و أضاف هذا الدولي السابق في السباحة بالزواحف "نادينا ليس تنافسيا بل مختص في التكوين. في كل صيف يقوم عدد كبير من المتربصين بالتسجيل للحصول على شهادة المستوى الأول و التي يستفيد صاحبها من دروس تمهيدية في الغوص البحري".

و يستفيد المتربصون الذين يأتون لاكتشاف هذا النشاط تحت الماء إجمالا من 19 درسا يقدمها لهم أعضاء تدريب نادي ''أكوا بالوما'' منها ثمانية دروس تطبيقية تسمح لهم القيام بالخطوات الأولى في رياضة الغوص البحري بعمق 20 مترا مقابل 25.000 دج.

و لا يقتصر قاصدو النادي على المبتدئين فقط حيث أن هواة هذا الاختصاص الذين يملكون شهادات في المجال يستغلون العطلة الصيفية أيضا للاستفادة من النشاطات المبرمجة بالمناسبة من طرف المشرفين على ''أكوا بالوما'' للاستمتاع بالغوص البحري.

و لعل ما يجلب هؤلاء أكثر نحو النادي هو أن نشاطات الأخير تقام على مستوى جزيرة ''بالوما'' الخلابة التي تجذب أكبر عدد من هواة هذه الرياضة إلى جانب عدد معتبر من السياح مستفيدين من الرحلة التي يوفرها أعضاء ''أكوا بالوما'' على مسافة ثمانية كيلومترات انطلاقا من شاطئ بوسفر حيث مقر النادي وصولا إلى الجزيرة.