Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن

  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 10:44     الفئـة : رياضــة
جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن

الجزائر- حصلت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور على المركز الثالث في الترتيب العام للجمباز الفني-سيدات إختصاص جهاز عارضة التوازن، قبل الجولة الختامية التي ستقام بالدوحة (قطر)، حسبما أفادت به الإتحادية الدولية للعبة.

و أوردت الهيئة الدولية, قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم التي ستجرى فعاليتها بالدوحة في 17 أبريل, أن الجزائرية كيليا نمور تتواجد في المركز الثالث برصيد 36 نقطة في اختصاص جهاز عارضة التوازن.

و أحرزت المركز الاول في هذا الترتيب الدولي, البلجيكية نينا ديروايل, متبوعة بمواطنتها إيريكا بنكستن, ثانية.

و معلوم أن الجمبازية الجزائرية, كيليا نمور, قد توجت بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين (15.433 نقطة), خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا وقبلها في باكو الازربيدجانية بالميدالية البرونزية لمسابقة جهاز الحركات الارضية وحصلت خلالها على  المركز الرابع في الترتيب بعلامة (166.13).

و فضلا عن مشاركتها في محطات كاس العالم 2024, تحضر نمور للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو والمرحلة الاخيرة لكاس العالم بالدوحة القطرية وأولمبياد باريس 2024 هذه الصائفة.

و عقب المراحل الأربع لكأس العالم, يتأهل إلى الألعاب الأولمبية-2024 صاحبا المركزين الأولين عن كل اختصاص من الاختصاصات الاربعة (واحد عن كل بلد وواحد عن كل اختصاص), حيث يحصل المتأهلون على تذكرة فردية للموعد الأولمبي.

جدير ذكره ان الاتحادية الدولية  للجمباز تشترط على الجمبازيين المشاركة على الأقل في ثلاث مراحل من بين الأربعة لكأس العالم 2024, من أجل التصديق على تأهلهم الى اولمبياد باريس المقبلة.

 

آخر تعديل على الأحد, 14 أفريل 2024 11:25
كلـمات مفتـاحيــة :
جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن
  أدرج يـوم : الأحد, 14 أفريل 2024 10:44     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.14

العدوان الصهيوني: جيش الإحتلال صعد حرب الإبادة بغزة خلال عيد الفطر (حماس)

24.04.14

الغوص البحري/نادي ''أكوا بالوما'' بوهران: عندما تمتزج الرياضة بالسياحة

24.04.14

جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن

24.04.14

بجاية: تغير في الأفق بمتحف المياه بتوجة

24.04.14

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن تعليق مؤقت لرحلاتها إلى الأردن و لبنان حتى إشعار آخر

24.04.13

"الحرس الثوري" الإيراني يؤكد الهجوم بمسيرات وصواريخ ضد الكيان الصهيوني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.10

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك

24.04.10

عيد الفطر: رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك النظامية وعمال الصحة

24.04.10

الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بعيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك