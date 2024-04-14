جمباز: مرتبة ثالثة للجزائرية كيليا نمور في إختصاص جهاز عارضة التوازن

الجزائر- حصلت الجمبازية الجزائرية كيليا نمور على المركز الثالث في الترتيب العام للجمباز الفني-سيدات إختصاص جهاز عارضة التوازن، قبل الجولة الختامية التي ستقام بالدوحة (قطر)، حسبما أفادت به الإتحادية الدولية للعبة.

و أوردت الهيئة الدولية, قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم التي ستجرى فعاليتها بالدوحة في 17 أبريل, أن الجزائرية كيليا نمور تتواجد في المركز الثالث برصيد 36 نقطة في اختصاص جهاز عارضة التوازن. و أحرزت المركز الاول في هذا الترتيب الدولي, البلجيكية نينا ديروايل, متبوعة بمواطنتها إيريكا بنكستن, ثانية.

و معلوم أن الجمبازية الجزائرية, كيليا نمور, قد توجت بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين (15.433 نقطة), خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا وقبلها في باكو الازربيدجانية بالميدالية البرونزية لمسابقة جهاز الحركات الارضية وحصلت خلالها على المركز الرابع في الترتيب بعلامة (166.13).

و فضلا عن مشاركتها في محطات كاس العالم 2024, تحضر نمور للمشاركة في البطولة الإفريقية المقبلة المقررة من 30 أبريل إلى 7 مايو والمرحلة الاخيرة لكاس العالم بالدوحة القطرية وأولمبياد باريس 2024 هذه الصائفة.

و عقب المراحل الأربع لكأس العالم, يتأهل إلى الألعاب الأولمبية-2024 صاحبا المركزين الأولين عن كل اختصاص من الاختصاصات الاربعة (واحد عن كل بلد وواحد عن كل اختصاص), حيث يحصل المتأهلون على تذكرة فردية للموعد الأولمبي.

جدير ذكره ان الاتحادية الدولية للجمباز تشترط على الجمبازيين المشاركة على الأقل في ثلاث مراحل من بين الأربعة لكأس العالم 2024, من أجل التصديق على تأهلهم الى اولمبياد باريس المقبلة.