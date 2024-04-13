كأس الجزائر/ربع النهائي/: شباب بلوزداد أول متأهل للمربع الذهبي, و اتحاد الجزائر يمر للدور ربع النهائي

الجزائر - كان شباب بلوزداد أول متأهل للمربع الذهبي لكأس الجزائر لكرة القدم بعد تجاوزه بنجاح عقبة ترجي مستغانم, رائد مجموعة "وسط-غرب" للرابطة الثانية للهواة بركلات الترجيح (4-2) عقب انتهاء اللقاء في وقته الاصلي بالتعادل (3-3), في الوقت الذي ضمن فيه اتحاد الجزائر بسهولة مروره للدور ربع النهائي على حساب رائد بوقاعة, ممثل قسم ما بين الجهات, بنتيجة (7-0) الشوط الأول (1-0) في برنامج المنافسة يوم الجمعة.

ففي ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة, حجز شباب بلوزداد أولى تذاكر الدور نصف النهائي بفوزه على ترجي مستغانم بركلات الترجيح. و كان الترجي سباقا في افتتاح باب التهديف عن طريق صالحي (د 15 من ضربة جزاء) صفرها الحكم بعد لمسة يد, قبل أن يعدل الشباب النتيجة في الدقيقة (37) بواسطة المهاجم بلخير الذي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58. وتمكن ممثل مدينة مستغانم من تعديل الكفة في الوقت بدل الضائع (د90+3) عبر اللاعب زياد.

تقدم ''الشباب'' مجددا في النتيجة عبر اللاعب مزيان عند انطلاق الشوط الاضافي الأول (د92), قبل أن يعدل نادي الغرب الجزائري النتيجة في الشوط الاضافي الثاني (د110) بفضل اللاعب شواري.

و كان الشباب قد نشط نهائي النسخة الماضية حيث انهزم بملعب ميلود هدفي بوهران, أمام جمعية الشلف (2-1).

و ستتواصل مباريات هذا الدور بإجراء تواليا, مباراتي شباب قسنطينة/نجم بن عكنون, يوم السبت, بملعب ميلود هدفي (وهران) و مولودية الجزائر/وداد تلمسان, يوم الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

و لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي لكأس, تغلب ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية و حامل لقبها, اتحاد الجزائر على رائد بوقاعة بسباعية نظيفة تداول على تسجيل الأهداف كل من بلعيد (د 40), بلطرش (د 50), جحنيط (د 56), بلقاسمي (د 68), كانو (د 74, 76 و 81), ليحجز بذلك تأهله للدور ربع النهائي, حيث سيواجه يوم الثلاثاء المقبل اتحاد بسكرة على ميدان ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

للإشارة أن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر تخضع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وفقا لقرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

للتذكير, حددت لجنة منافسة كأس الجزائر التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, يومي 23 و 24 أبريل موعدا لأجراء الدور نصف النهائي دون أن تحدد موعد سحب عملية القرعة.

النتائج الجزئية للدور ربع النهائي :

شباب بلوزداد - ترجي مستغانم 3-3 (تأهل الشباب بركلات الترجيح 4-2)

السبت 13 أبريل :

وهران (ملعب ميلود هدفي) : شباب قسنطينة - نجم بن عكنون (30ر17)

الأحد 14 أبريل :

الجزائر ( ملعب 5 جويلية) : مولودية الجزائر- وداد تلمسان (30ر20)

الثلاثاء 16 أبريل:

عنابة (ملعب 19 ماي) : اتحاد بسكرة / اتحاد الجزائر (30ر20)

تسوية الرزنامة/ الدور ثمن النهائي :

الجمعة 12 أبريل :

اتحاد الجزائر- رائد بوقاعة 7-0.