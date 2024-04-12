كرة اليد/البطولة الافريقية للأندية: نادي ''بي ام سي'' الكونغولي أول الواصلين إلى وهران

وهران - حل مساء أمس الخميس بوهران نادي ''بي ا م سي'' الكونغولي لكرة اليد (رجال) تحسبا لمشاركته في البطولة ال31 لكأس ''السوبر'' الإفريقي وكذا البطولة الإفريقية ال40 للأندية أبطال الكؤوس، وهما الحدثين اللذين تستضيفهما عاصمة الغرب الجزائري بداية من الاثنين القادم.

ويعد فريق ''بي ا م سي'' أول ناد معني بالمنافستين يصل إلى وهران بعدما عوض نادي ''سبورتينغ'' المصري في كلتا المسابقتين اثر اعتذار الأخير عن عدم المشاركة ''لأسباب مالية''، حسبما علم لدى المنظمين.

ويواجه نادي'' بي ام سي'' الكونغولي نظيره الأهلي المصري في أول مباراة لحساب كأس ''السوبر'' يوم 15 في نصف نهائي هذه المنافسة التي ستعرف مشاركة أيضا كلا من ''جي أس كي'' من الكونغو الديمقراطية والزمالك المصري اللذين سينشطان نصف النهائي الثاني، على أن تلعب المباراة النهائية في اليوم الموالي، ليفسح المجال بعد ذلك لإجراء بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقررة ما بين 18 و27 أبريل بمشاركة 12 فريقا عند الرجال وثمانية أندية عند السيدات.

وينشط كأس ''السوبر'' الافريقي لدى السيدات أربعة فرق أخرى هي : بريميرو وبيترو (أنغولا) و دي جي أس بي (الكونغو الديمقراطية) والأهلي المصري.

وفيما تغيب الأندية الجزائرية عن بطولة ''السوبر'' الافريقي (رجال وسيدات)، فإنها حاضرة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بأربعة فرق لدى الرجال هي: وفاق عين توتة (بطل الجزائر) وأولمبي عنابة (الحائز على كأس الجزائر) وشبيبة سكيكدة ونادي الأبيار.

أما كرة اليد النسوية الجزائرية فستكون ممثلة في دورة السيدات بفريقي نادي الأبيار ونادي فتيات بومرداس.

وتقام مباريات البطولتين بكل من قصر الرياضات ''حمو بوتليليس'' والقاعة متعددة الرياضات للمركب الأولمبي "ميلود هدفي"، فيما سخر المنظمون ما لا يقل عن أربع قاعات رياضية أخرى بوهران لاستضافة تدريبات الأندية المشاركة في هذين الموعدين القاريين.