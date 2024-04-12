ألعاب القوى/الدوري الماسي: مشاركة مولة و سجاتي في سباق 800 متر في شانغاي

الجزائر - سيشارك الجزائريان سليمان مولة و جمال سجاتي في سباق 800 متر في المرحلة الثانية للدوري الماسي-2024 المبرمجة يوم 27 أبريل الجاري بمدينة شانغاي (الصين), حسب قائمة المشاركين التي كشف عنها المنظمون.

هذه المنافسة العالية المستوى ستعرف مشاركة أحسن العدائين عالميا في كل اختصاص, والتي ستسمح للدوليين الجزائريين بتقييم مستواهم قبل 100 يوما على انطلاق الألعاب الأولمبية- بباريس (فرنسا).

و يعتبر الدوري الماسي منافسة دولية لألعاب القوى التي ينظمها سنويا الاتحاد الدولي لألعاب القوى, و التي حلت محل الدوري الذهبي التي جرت من سنة 1998 إلى غاية 2009.

و يحتضن الدوري الماسي 16 مسابقة لألعاب القوى, موزعة على أربعة عشر تجمعا في كل نسخة. و تسند نقاط حسب الإنجازات على النحو التالي: 8 نقاط للأول, 7 نقاط للثاني, 6 نقاط للثالث, 5 نقاط للرابع, 4 نقاط للخامس, 3 نقاط للسادس, نقطتان للسابع و نقطة واحدة للثامن.

ففي نسخة 2016, كان العداؤون الست الأوائل فقط من يستفيدون من النقاط.

والعداء الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط (النقاط تضاعف في المسابقات النهائية) يتوج بكأس الدوري الماسي.

و منذ 2017, الترتيب المسجل عقب التجمعات الـ 12 الأولى يحدد المتأهلين للنهائيين المقررين بزيوريخ و بروكسل. و الأول في كل نهائي يحصل على كأس الدوري الماسي.