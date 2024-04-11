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البطولة العالمية للمبارزة (أشبال-أواسط/ذكور إناث): مشاركة أربعة عناصر جزائرية في موعد الرياض

  أدرج يـوم : الخميس, 11 أفريل 2024 19:49     الفئـة : رياضــة

الرياض - تشارك أربعة عناصر جزائرية في البطولة العالمية للمبارزة لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-اناث/فردي-حسب الفرق)، والمقررة بالعاصمة السعودية الرياض من 12 الى 18 أبريل الجاري، حسب ما علم اليوم الخميس من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

ويتعلق الأمر بكل من سليان عودية وفلاح داني آدم (شيش/أواسط)، محمدي عمران (سيف-أواسط)، وبونشادة زكريا (حسام-أواسط).

وتعرف البطولة العالمية مشاركة ما يفوق عن 1700 مبارز ومبارزة يمثلون أكثر من 100 بلد من بينهم الجزائر، فيما سيدير المنافسات 54 حكما من مختلف دول العالم.            

وتم تقسيم المشاركين على مجموعات، قبل المرور الى الأدوار الإقصائية المباشرة، حسب ذات المصدر.

وتنطلق البطولة بإجراء منافسات سلاح الشيش، وذلك يوم غد الجمعة ابتداء من الثامنة والنصف صباحا.

وفي اختصاص الشيش، أوقعت القرعة المبارز الجزائري سيلان عودية في المجموعة السابعة رفقة ستة عناصر أخرى، ويتعلق الأمر بكل من باغداني ألبير (المجر)، ديستيلكامب نيكولاس (ألمانيا)، كنوبفلر ألكسندر (نيكاراغوا)، الحديب ابراهيم (السعودية)، الكعبي خليفة (الامارات) وكنداري عبد العزيز (الكويت).

وفي الاختصاص ذاته، يتواجد الجزائري الآخر، فلاح داني آدم، ضمن المجموعة 23، بمعية كل من تان رافاييل جوان كانغ (سنغافورة)، ألكسندر كيريك (رياضي حر)، ماركوس بيرال آلفارو (اسبانيا)، الشعيبي سعيد (عمان)، كاي تزر (ماليزيا) وأوزولينس جيكابس (لاتفيا).

بالمقابل، سيتعرف الجزائري الآخر محمدي عمران على منافسيه في وقت لاحق، كونه سيدخل غمار المنافسة الاثنين المقبل 15 أبريل، نفس الشيء بالنسبة لبونشادة زكريا الذي سيشارك في هذا المونديال يوم الخميس المقبل 18 أبريل.

وكانت العناصر الوطنية قد شاركت مطلع مارس الفارط، في البطولة الافريقية للفئتين الشابتين (أشبال-أواسط) بالقاهرة المصرية، حيث حصدت أربع ميداليات (ثلاث فضيات وبرونزية واحدة).

 

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البطولة العالمية للمبارزة (أشبال-أواسط/ذكور إناث): مشاركة أربعة عناصر جزائرية في موعد الرياض
  أدرج يـوم : الخميس, 11 أفريل 2024 19:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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