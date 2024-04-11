كأس الجزائر: شباب قسنطينة يسعى لتجاوز نجم بن عكنون ومستغانم وتلمسان يطمحان لصنع المفاجأة

الجزائر - يحمل الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم المبرمج بداية من يوم الجمعة، مواجهات واعدة لعل أبرزها التي ستجمع بين ممثلا الرابطة المحترفة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة و نجم بن عكنون، بينما يطمح منتسبا الرابطة الثانية وما بين الجهات-غرب: ترجي مستغانم و وداد تلمسان إلى صنع المفاجأة ضد المختصين في المنافسة الأكثر شعبية وهما شباب بلوزداد و مولودية الجزائر، تواليا.

ففي الشرق الجزائري، يسعى شباب قسنطينة إلى توظيف خبرة مدربه عبد القادر عمراني المختص في كأس الجزائر بما أنه حامل الرقم القياسي للمدربين الأكثر تتويجا بها (فاز بخمسة كؤوس مع أربعة أندية مختلفة)، للإطاحة بنجم بن عكنون الذي يصارع من أجل البقاء في حظيرة الكبار، وبهذا يعول "السنافر" إلى مواصلة المغامرة بهدف تذوق حلاوة "السيدة الكأس" لأول مرة في تاريخهم.

من جانبه، يتوجب على شباب بلوزداد، منشط نهائي الطبعة الماضية توخي الحذر من متصدر الرابطة الثانية ترجي مستغانم (مجموعة وسط-غرب)، الذي بلغ الربع النهائي على حساب نصر حسين داي بركلات الترجيح (13-12، اللقاء: 1-1).

وسيدخل "الشباب" هذه المواجهة بأفضلية الخبرة بما أن أبناء "لعقيبة" قد سبق لهم حمل لقب كأس الجزائر لثماني مرات، في حين تأمل تشكيلة "الحواتة" في تنشيط الدور نصف النهائي لأول مرة منذ 1970.

وسيكون فريق مولودية الجزائر الذي يوجد في أحسن أحواله هذا الموسم أمام سفرية لأقصى الغرب الجزائري لمواجهة وداد تلمسان، بنية انتزاع تأشيرة العبور إلى المربع الذهبي، لمواصلة تحقيق أحلام عشاق "العميد" الذين ينادون لاعبيهم بضرورة التتويج بالثنائية في نهاية الموسم: البطولة والكأس.

ولو أن المأمورية تبدو في متناول المولودية التي فازت بثمانية كؤوس في مشوارها، ناهيك عن تصدرها المستحق لجدول ترتيب بطولة المحترف الأول لهذا الموسم، غير أن الحذر يبقى مطلوبا أمام "الوداد" الذي تذوق حلاوة الكأس مرتين (1998 و 2002) خلال تواجده في القسم الأول، والذي يأمل في استعادة أيامه المجيدة والتأهل للدور المقبل، خاصة وأن "الزيانيين" أهدروا فرصة العودة إلى القسم الثاني، بل هم يصارعون لضمان بقائهم في بطولة ما بين الجهات-غرب.

وستجمع المواجهة الأخيرة من هذا الدور ربع النهائي لكأس الجزائر، بين الفائز من لقاء اتحاد الجزائر - رائد بوقاعة (ما بين الجهات-شرق)، المقرر يوم الثلاثاء 16 أبريل بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (30ر20 سا) و نادي اتحاد بسكرة الذي تأهل مسبقا على حساب مولودية وهران (1-0).

ويمتلك "الاتحاد" المُنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب ريفرز يونايتد (نيجيريا) حظوظا وفيرة، حينما يتبارى مع النادي "الصغير" رائد بوقاعة الممثل لولاية سطيف، وذلك في لقاء يجمع بينهما غدا الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي (30ر17 سا)، لحساب الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.

للإشارة، أن مباريات الدور ربع النهائي لهذه النسخة من كأس الجزائر ستخضع لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وفق قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.