إنجاز 62 منشأة رياضية جديدة واستلام مرتقب لـ67 أخرى

الجزائر- تدعم قطاع الشباب و الرياضة لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و نهاية 2023, ب62 منشأة جديدة, في انتظار استلام 67 أخرى خلال عام 2024, بهدف تعزيز المرافق الرياضية المتواجدة في العاصمة.

في إطار استراتيجية السلطات العمومية لولاية الجزائر لإنجاز هياكل رياضية جديدة قصد تعزيز الحظيرة الرياضية وتقريب هذه المنشآت من مقر إقامة المواطنين تكريسا لمبدأ ممارسة الرياضة للجميع, أشرفت مديرية الشباب والرياضة على إنجاز 50 ملعبا جواريا وفضاء لعب خلال السنوات الممتدة من 2019 إلى نهاية 2023.

وكانت العاصمة تتوفر على مجموع 550 ملعبا جواريا إلى غاية 2019، قبل أن " تتعزز بـ50 منشأة جديدة موزعة على مناطق عدة من العاصمة. كما يتوقع استلام 53 ملعبا جواريا آخرا خلال هذه السنة الجارية يستفيد منها شباب الأحياء"، حسبما أوضحه لـ وأج مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، ياسين سيافي، مضيفا أن " العاصمة محظوظة نسبيا بتوفرها على أكثر من 550 ملعبا جواريا منتشرة عبر كل الأحياء".

ويقع تسيير وصيانة هذه المرافق الجوارية على عاتق البلديات والمقاطعات الإدارية، التي تنجز جزء منها والتي تتدخل أيضا في إنشاء بعض الهياكل.

وتعد الميادين الجوارية فضاء و مساحة لعب على مستوى الحي لممارسة كرة القدم وكرة السلة وغيرها من الرياضات، وبعد الإنجاز أو إعادة التهيئة لهذه المنشآت من طرف مديرية الشباب والرياضة، يتم وضعها تحت تصرف البلديات لتكون في متناول الحركة الجمعوية و أبناء الحي.

ودعا ياسين سيافي في هذا الصدد " الشباب والساكنة من أجل التهيكل في إطار جمعيات ولجان أحياء لتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الفضاء", موضحا أنه يمكن لمستثمر كراء الفضاء بعقد من البلدية وذلك وفق دفتر شروط محدد حتى يتم تفادي المشاكل و الدخول في المتاهات، وفق تعديلات القانون التجاري.

وعلى سبيل المثال، أضحت بلدية اولاد شبل (جنوب غرب العاصمة) قطبا لكرة السلة بفضل الميادين التي أنجزت على مستواها واستفادت من أرضية ميدان ذات نوعية 22 ملم وهي ما تضمن ارتدادا جيدا للكرة البرتقالية الخاصة برياضة كرة السلة.

أما بخصوص المنشآت الرياضية الكبرى، فكشف المسؤول أنه يتوقع خلال هذه السنة استلام المعلب الجديد بالدويرة (جنوب غرب العاصمة) الموجه لكرة القدم بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 40 ألف متفرج، على حد قول مدير الشباب والرياضة.

وهو ما أكده مؤخرا أيضا وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني في 19 مارس، لتقديم عرض شامل حول ما تم إنجازه في القطاع، قائلا أنه "سيتم استلام الملعبين الجديدين بالدويرة (40 ألف مقعد) و بتيزي وزو (50 ألف مقعد) قريبا".

وتم منح حق استغلال ملعب الدويرة المسمى على شهيد معركة الجزائر البطل علي عمار المدعو "علي لابوانت"، إلى فريق مولودية الجزائر الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, بموجب نص المرسوم الرئاسي رقم 385-23 المؤرخ يوم 15 ربيع الثاني 1445 الموافق لـ30 أكتوبر 2023، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 69.

وفي الأخير، أكد مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، ياسين سيافي، أن "الجزائر حققت قفزة نوعية في إنجاز الهياكل الرياضية وحتى إعادة تهيئتها. ففي إطار الألعاب الرياضية العربية التي احتضنتها في يوليو المنصرم، تم تجديد أغلب القاعات الرياضية والمضامير والهياكل الرياضية".

ومن المتوقع أن تبلغ حظيرة المنشآت الرياضية والشبانية للجزائر العاصمة بعد استلام المشاريع خلال عام 2024 إلى مجموع: 870 منشأة.