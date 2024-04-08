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كأس افريقيا للأمم سيدات: سيدات الخضر ينهين تربصهن التحضيري بالتعادل أمام تونس (2-2)

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 14:16     الفئـة : رياضــة

الجزائر- أنهى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم, تربصه التحضيري الذي اجراه بتونس في الفترة الممتدة من 1 الى 8 ابريل الجاري, بالتعادل مع نظيره التونسي ب (2-2) في ثاني مباراة ودية له, التي أقيمت امس الاحد بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية, في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا للسيدات 2024 .

وافتتح المنتخب الجزائري باب التسجيل عن طريق المهاجمة نعيمة بوهني بعد تنفيذ ركلة جزاء, احتسبت لصالح اللاعبة لينا بوساحة في الدقيقة الـ 20, قبل ان تتمكن التونسيات بعد مرور 9 دقائق من تعديل النتيجة بفضل اللاعبة يسرى بلحاج, قبل أن تضيف بوهني الهدف الثاني لها وللمنتخب في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول لصالح محاربات الصحراء (1-2 ).

ومع بداية الشوط الثاني, تم تسجيل سلسلة من المحاولات من الجانبين, لكن دون ترجمتها لأهداف, لتستمر الامور على حالها لغاية الدقيقة الـ 69, حيث تمكنت التونسية هنا حمادي من تعديل النتيجة مجددا لتونس.

تجدر الإشارة أن المواجهة الودية الأولى التي جرت يوم الخميس الفارط بذات اللعب, انتهت بفوز المنتخب التونسي بهدفين مقابل هدف .

ومعلوم, ان سيدات المنتخب الوطني كن قد حققن تأهلا مميزا لنهائيات كاس افريقيا 2024 بعد تفوقهن على بورندي ب 5-1 ثم 1-0 في مقابلتين لعبتا بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

وبهذا التأهل, تسجل سيدات الجزائر عودتهن الى الساحة الافريقية بعد غيابهن عنها في الدورتين السابقتين من الموعد القاري.

وفي الترتيب الاخير للفيفا الصادر يوم 16 مارس الجاري, احتل المنتخب الوطني النسوي المركز ال84 عالميا, فيما تواجدت سيدات تونس في المركز ال78.

آخر تعديل على الإثنين, 08 أفريل 2024 15:17
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كأس افريقيا للأمم سيدات: سيدات الخضر ينهين تربصهن التحضيري بالتعادل أمام تونس (2-2)
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 14:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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