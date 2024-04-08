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كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر يفوز على رايفرز يونايتد (2-0) ويتأهل إلى الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 08:30     الفئـة : رياضــة
كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر يفوز على رايفرز يونايتد (2-0) ويتأهل إلى الدور نصف النهائي

الجزائر - تأهل فريق اتحاد الجزائر إلى الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) عقب فوزه على رايفرز يونايتد النايجيري بنتيجة (2-0) الشوط الاول (1-0)، سهرة الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، برسم إياب ربع نهائي المنافسة القارية.

وسجل هدفي الاتحاد المهاجم المالي كانو في الدقيقتين (37 و 74).

وكان ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة قد انهزم في لقاء الذهاب (0-1)، الذي جرى الأحد الماضي بالملعب الدولي غودسويل-أكبابيو بمدينة أويو بنيجيريا.

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وبهذا يواجه نادي "سوسطارة"، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس الكاف، المتأهل من المباراة التي تجمع نادي أبو سليم الليبي ونهضة بركان.

وتجرى مباراة الذهاب بالجزائر يوم 21 أبريل الجاري، فيما تقام مواجهة الإياب خارج القواعد بتاريخ 28 أبريل الحالي.

 

بطاقة فنية

بطاقة فنية لمباراة اتحاد الجزائر أمام رايفرز يونايتد النايجيري (2-0)، الشوط الاول (1-0)، التي جرت سهرة الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، في إطار إياب الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف):

     

التحكيم للرواندي سامويل أوويكوندا، بمساعدة السوداني محمد عبد الله ابراهيم (مساعد اول) والجيبوتي ليبان عبد الرزاق (مساعد ثاني)، الحكم الرابع هو البينيني كلود ماهونو باكي.

 

      ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة : جو حار، أرضية في وضع جيد، جمهور غفير.

 

      الأهداف :

      اتحاد الجزائر  2: كانو (37 و 74).

      رايفرز يونايتد 0  .

     

      الإنذارات :

      اتحاد الجزائر : بوخنشوش (35).

      رايفرز يونايتد : غودسويل (65) أوكبي (80) أويوا (90+1).

 

      تشكيلة الفريقين :

 

- اتحاد الجزائر : بن بوط، بلعيد (قائد)، بوناصر، لعمارة، رضواني، جحنيط (بوشينة 85)، بن زازة (مغيلي 76)، بوخنشوش، باشا (بلقاسمي 64)، كانو، آتيبا (بلطرش 85)

      المدرب : خوان كارلوس غاريدو .

 

- رايفرز يونايتد (نيجيريا) : آكاندي، غودسويل، أودوم، شايغبو، آمبياه، أوكيجيفا، فاروق (ماتياس 90+1)، أوكيمي (أدامو 81)، ديبوتي (غيبسون 90+1) ، أويوا، نواغوا (أوكبي 65).

      المدرب : ستانلي إيغوما.

آخر تعديل على الإثنين, 08 أفريل 2024 09:02
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كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر يفوز على رايفرز يونايتد (2-0) ويتأهل إلى الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 08:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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