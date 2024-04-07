كأس الجزائر2023- 2024: تحديد مواعيد مقابلات نصف النهائي ليومي 23 و 24 أبريل (فاف)

الجزائر- تجرى مقابلات نصف نهائي كأس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024 يوم الثلاثاء 23 والأربعاء 24 أبريل، حسب ما أعلنته الاتحادية الجزائرية (فاف) يوم الأحد في بيان لها.

و ستقوم لجنة تنظيم كاس الجزائر أولا بعملية سحب قرعة لتحديد مباريات المربع الذهبي في تاريخ سيحدد لاحقا, كما اوضحت الهيئة الفدرالية, مشيرة الى ان نصف النهائي الذي يسحب الاول يجرى في 23 ابريل والثاني يبرمج في اليوم الموالي.

و تجرى لقاءات ربع نهائي المسابقة الشعبية, يوم الجمعة 12 ابريل ببرمجة مقابلة بين شباب بلوزداد والرائد الحالي للرابطة 2 - هواة (مجموعة وسط -شرق) ترجي مستغانم بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (30ر17سا).

و يواجه شباب قسنطينة يوم السبت 13 ابريل نجم بن عكنون بملعب ميلود هدفي بوهران (30ر17سا), بينما تلاقي مولودية الجزائر وداد تلمسان يوم الأحد 14 ابريل بملعب 5 جويلية (30ر20سا).

و في تسوية رزنامة ثمن النهائي, يستضيف اتحاد الجزائر يوم الجمعة 12 ابريل, سريع بوقعة (ما بين الجهات) بالملعب الاولمبي 5 جويلية (30ر17سا), والفائز من هذه المباراة يلاقي اتحاد بسكرة يوم الثلاثاء 16 ابريل بملعب 19 ماي (عنابة) على الساعة 30ر20سا.

و تبقي 6 فرق من الرابطة المحترفة الاولى في سباق التنافس للتتويج بالسيدة الكاس وهي: مولودية الجزائر, اتحاد الجزائر, نجم بن عكنون, شباب بلوزداد, شباب قسنطينة, اتحاد بسكرة.