جائزة رمضان: فوز الفارس بن ثابت حسن بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران

وهران - فاز الفارس بن ثابت حسن من نادي الفروسية "المغيت" لوهران بالجائزة الكبرى ضمن الأسبوع الثاني للمسابقة الوطنية "جائزة رمضان" للقفز على الحواجز التي اختتمت سهرة أمس السبت بميدان الفروسية "الركاب الوهراني" بالسانيا (وهران).

وتألق الفارس بن ثابت الذي كان ممتطيا "بيمبو دوفوري" دون أي خطأ على حواجز طولها 35ر1 متر, متقدما على لحول حسين من نادي مربط ايليقونس على صهوة "كورنيليز " و كمال بوطرفة من نادي الحرس الجمهوري على " زوس".

كما فازت كل من الفارسة كميلية حاباز على صهوة "ديالي الدهام" من نادي شبيبة تيقصراين بالجائزة الكبرى للأواسط على حواجز علوها 1 متر و 20 سنتيمتر والفارس وقرفي كسيلة على جواد "سلفانة " من نادي أولاد فايت بالجائزة الكبرى أشبال على حواجز علوها 1 متر و 15 سم.

أما بالنسبة للمبتدئين على حواجز علوها 80 سم، فقد عاد الفوز للفارس الشاب بلمختار ياسر من نادي ركاب الوهراني متقدما على بلقندوز فاتح من نادي إسطبل لوهران ونحال عابد من نادي الفروسية لمستغانم.

للتذكير فقد نال الجائزة الكبرى نجمتين للأسبوع الأول كل من الفارس بن ثابت حسن الذي كان ممتطيا " بيمبو دوفوري " فيما عادت الجائزة الكبرى نجمة واحدة إلى بن عيسى مولاي إدريس على صهوة "دكتاري" مع العلم أن الفارسين من نادي المغيث للفروسية لوهران.

وقد جرت خلال هذه السهرات الرمضانية 30 مسابقة تحت الأضواء الكاشفة أهمها نهائيات الأكابر والأوسط و الأشبال التي عرفت إقبالا كبيرا للجمهور وتميزت بمستوى فني"مقبول" حسب الأخصائيين.

وعرفت هذه المنافسة المنظمة من طرف نادي الفروسية "الركاب الوهراني" بالتنسيق مع بلدية السانيا و مديرية الشباب و الرياضة مشاركة أزيد من 140 فارس وفارسة يمثلون أزيد من20 ناديا من الوطن.

وفي ختام هذا الموعد الرياضي منحت الجوائز للفائزين بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية زهير رميلي والسلطات المحلية وممثلي مديرية الشباب والرياضة لولاية وهران.