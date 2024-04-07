الرابطة الأولى موبيليس: فوز شباب قسنطينة أمام بارادو  (2-1)

فلسطين: الاحتلال الصهيوني يعتقل 8100 فلسطيني من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي -

عيد الفطر: الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر -

عيد الفطر: المنتجات البترولية ستكون متوفرة عبر الوطن -

الجزائر اليوم واحة للأمن والسكينة رغم كل المحاولات البائسة لاستهداف انسجامها ووحدتها -

ممثلا لرئيس الجمهورية، عطاف يشارك بكيغالي في مراسم إحياء الذكرى ال30 للإبادة الجماعية برواندا -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى مملكة إسواتيني -

جائزة رمضان: فوز الفارس بن ثابت حسن بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز بوهران -

الديوان الوطني للتعليم عن بعد: امتحان إثبات المستوى يوم 7 مايو المقبل -

القنصلية الجزائرية العامة بليل تعلن عن إجراء جديد لتحسين نوعية خدماتها -

السيد حيداوي يزور مطاعم إفطار الشباب المتطوع بالعاصمة -

السيد بلعابد يأمر بإجراء زيارات ميدانية إلى المؤسسات التعليمية لمرافقة استئناف الدراسة -

وهران: جمهور الأغنية الأندلسية يستمتع بأغاني الفنانة منال غربي -

ندوة حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بحقوق المرأة -

مظاهرات عبر العالم تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة -

باتنة: تكريم المتوجين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بحضور القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية -

الرابطة الأولى: فوز نجم بن عكنون على اتحاد خنشلة (3-2) -

وهران: تعلم صناعة الفخار تستهوي الوهرانيات خلال شهر رمضان -

وزير الداخلية يعاين عدة مشاريع تنموية بالعاصمة -

كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر- رايفرز يونايتد: العاصميون على بعد 90 دقيقة من المربع الذهبي -