الرابطة الأولى موبيليس: فوز شباب قسنطينة أمام بارادو  (2-1)

وسجل أهداف المباراة بن شعيرة (3) و ماداني (43) بالنسبة لشباب قسنطينة وحاميدي (18) لبارادو عن طريق ضربة جزاء.
النتائج والترتيب لمباريات الجولة 22 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم التي جرت أيام الخميس، الجمعة والسبت :
الخميس 4 أبريل :
شباب بلوزداد - وفاق سطيف 2-1
الجمعة 5 أبريل : مولودية البيض - نجم مقرة 0-2
مولودية الجزائر - اتحاد سوف (3-0)
اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-0
جمعية الشلف - شبيبة الساورة 1-2
السبت 6 أبريل :
نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة 3 - 2
شباب قسنطينة - نادي بارادو (2ـ1)
مباراة مؤجلة :
مولودية وهران - اتحاد الجزائر
الترتيب نقاط لعب
- مولودية الجزائر 52 22
- شباب قسنطينة 40 22
- شباب بلوزداد 38 20
- اتحاد الجزائر 35 20
- وفاق سطيف 34 22
- نادي بارادو 32 21
- اتحاد بسكرة 31 22
- شبيبة الساورة 30 22
- اتحاد خنشلة 28 21
--. مولودية البيض 28 22
- شبيبة القبائل 27 21
- نجم مقرة 25 22
- جمعية الشلف 24 22
- نجم بن عكنون 23 22
- مولودية وهران 19 21
- اتحاد سوف 07 22.