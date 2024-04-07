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الرابطة الأولى موبيليس: فوز شباب قسنطينة أمام بارادو  (2-1)

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 09:16     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى موبيليس: فوز شباب قسنطينة أمام بارادو  (2-1)

الجزائر - انتصر فريق شباب قسنطينة على ضيفه نادي بارادو بنتيجة (2ـ1)، الشوط الأول (2ـ1)، لحساب الجولة الـ22 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، في اللقاء الدي جمعهما سهرة امس السبت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجل أهداف المباراة بن شعيرة (3) و ماداني (43) بالنسبة لشباب قسنطينة وحاميدي (18) لبارادو عن طريق ضربة جزاء.

النتائج والترتيب لمباريات الجولة 22 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم التي جرت أيام الخميس، الجمعة والسبت :

 

الخميس 4 أبريل :

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 2-1

 

الجمعة 5 أبريل : مولودية البيض - نجم مقرة 0-2

مولودية الجزائر - اتحاد سوف (3-0)

 

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-0

 

جمعية الشلف - شبيبة الساورة 1-2

 

السبت 6 أبريل :

 

نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة 3 - 2

 

شباب قسنطينة - نادي بارادو (2ـ1)

 

مباراة مؤجلة :

مولودية وهران - اتحاد الجزائر

 

الترتيب نقاط لعب

  1. مولودية الجزائر 52 22

 

  1. شباب قسنطينة 40 22
  2. شباب بلوزداد 38 20
  3. اتحاد الجزائر 35 20
  4. وفاق سطيف 34 22
  5. نادي بارادو 32 21

 

  1. اتحاد بسكرة 31 22
  2. شبيبة الساورة 30 22
  3. اتحاد خنشلة 28 21

--. مولودية البيض 28 22

  1. شبيبة القبائل 27 21
  2. نجم مقرة 25 22
  3. جمعية الشلف 24 22
  4. نجم بن عكنون 23 22
  5. مولودية وهران 19 21
  6. اتحاد سوف 07 22.

 

آخر تعديل على الأحد, 07 أفريل 2024 09:27
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى موبيليس: فوز شباب قسنطينة أمام بارادو  (2-1)
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 09:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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