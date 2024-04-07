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الرابطة الأولى:  فوز نجم بن عكنون على اتحاد خنشلة (3-2)

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 08:38     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى:  فوز نجم بن عكنون على اتحاد خنشلة (3-2)

الجزائر  -  فاز فريق نجم بن عكنون على ضيفه اتحاد خنشلة بنتيجة (3-2) الشوط الأول (1-1)، مساء يوم السبت، ضمن الجولة الـ22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وسجل ثلاثية النجم كل من خير الدين طوال في الدقيقة (12) وحاجي عبد العالي (د 46) ويسين دغماني (د 87)، فيما وقع هدفي الاتحاد كل من المهاجم النايجيري أومويلي توسين في (د 35) وشعيب دبيح (د 90+2).

وبفضل هذا الفوز يرفع النادي العاصمي رصيده الى 23 نقطة في الصف الـ14، وبفارق أربع خطوات مؤقتا عن ثاني المهددين بالنزول، مولودية وهران (19ن) الذي تأجلت مباراته أمام اتحاد الجزائر الى تاريخ لاحق.

من جهته، يحتل النادي "الخنشلي"الصف الـ9 برصيد 28 نقطة، ناقص مباراة، ومناصفة مع مولودية البيض.

وتجرى سهرة اليوم مباراة أخرى عن نفس الجولة تجمع شباب قسنطينة بالضيف نادي بارادو بملعب الشهيد -حملاوي- ابتداء من (00ر22 سا).

النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة 22 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم التي جرت أيام الخميس، الجمعة والسبت :

 

 

         الخميس 4 أبريل :

شباب بلوزداد - وفاق سطيف       2-1

 

         الجمعة 5 أبريل :

مولودية البيض - نجم مقرة         0-2

مولودية الجزائر - اتحاد سوف     3-0

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل         1-0

جمعية الشلف

- شبيبة الساورة      1-2

 

 

         السبت 6 أبريل :

نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة     3 - 2

شباب قسنطينة - نادي بارادو (00ر22 سا)

 

         مباراة مؤجلة :

مولودية وهران - اتحاد الجزائر

 

 

الترتيب               نقاط لعب

  1. مولودية الجزائر 52 22
  2. شباب بلوزداد 38 20
  3. شباب قسنطينة 37 21
  4. اتحاد الجزائر 35 20
  5. وفاق سطيف 34 22
  6. نادي بارادو 32 20
  7. اتحاد بسكرة 31 22
  8. شبيبة الساورة 30 22
  9. اتحاد خنشلة 28 21

--. مولودية البيض 28 22

  1. شبيبة القبائل 27 21
  2. نجم مقرة 25 22
  3. جمعية الشلف 24 22
  4. نجم بن عكنون 23 22
  5. مولودية وهران 19 21
  6. اتحاد سوف 07 22.
آخر تعديل على الأحد, 07 أفريل 2024 09:26
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى:  فوز نجم بن عكنون على اتحاد خنشلة (3-2)
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 08:38     الفئـة : رياضــة   شارك

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