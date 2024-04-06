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دراجات على الطريق/ كاس الجزائر (أواسط واكابر): بسكرة تحتضن طبعة 2024

  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 15:59     الفئـة : رياضــة
دراجات على الطريق/ كاس الجزائر (أواسط واكابر): بسكرة تحتضن طبعة 2024

الجزائر - تجرى طبعة 2024 لكاس الجزائر (أواسط وأكابر) للدراجات على الطريق من 25 الى27 ابريل الجاري ببسكرة، حسبما علمت واج اليوم السبت من الاتحادية  الجزائرية للدراجات.

وأكدت الهيئة الفديرالية أن الأندية المشاركة يتوجب عليها تاكيد مشاركتها في اجل أقصاه 22 ابريل وعندما تتمم هذه العملية عليها ان تحضر بعين المكان لتحضير نفسها والدخول في المسابقة.

وتبدأ المنافسة يوم الخميس 25 ابريل بسباق ضد الساعة فردي على مسافة 2 كلم قبل فسح المجال لأول سباق على الطريق ، مقرر يوم الجمعة في مسلك مغلق بمدينة القنطرة.

وأشارت الاتحادية الى ان فئة الاواسط ستقطع مسافة 6. 94 كلم و الاكابر 8. 111 كلم  على ان تختتم المنافسة بسباق على الطريق لمسافة 138كلم، يوم السبت 27  ابريل ،مابين بسكرة و طولقة وعين زطوط.

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دراجات على الطريق/ كاس الجزائر (أواسط واكابر): بسكرة تحتضن طبعة 2024
  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 15:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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