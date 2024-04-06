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دورة إتحاد شمال إفريقيا (سيدات): نادي أقبو يمثل الجزائر في دورة تونس

  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 13:47     الفئـة : رياضــة
دورة إتحاد شمال إفريقيا (سيدات): نادي أقبو يمثل الجزائر في دورة تونس

الجزائر- سيمثل نادي أقبو المتوج بالبطولة الوطنية لصنف أقل من 20 عاما (سيدات)، الجزائر في الدورة القادمة لإتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لهذا الصنف العمري المقررة من 1 إلى 10 مايو بتونس، حسبما أوضحته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، يوم السبت.


ستكون هذه الدورة فرصة سانحة لتشكيلة أقبو للاحتكاك بأحسن أندية المنطقة و تحسين مستواها الفني.
و أوضح نائب رئيس نادي أقبو, عومر مرابط للموقع الرسمي للفاف قائلا: "نحن سعداء جدا بتمثيل الجزائر في هذه الدورة الجهوية. ستكون الأولى في تاريخ النادي لكن سنعمل كل ما في وسعنا للتتويج باللقب و كتابة تاريخ المنافسة. هذا الموسم, سجلنا سيطرة واضحة على الساحة الوطنية, حيث نحتل المصف الأول في البطولة, كما لا زلنا متأهلين في المربع الذهبي للكأس. و الاحتكاك بأندية الأقطار الأخرى, سيكون فرصة جيدة للتحسن و تمكين فريقنا بالتطور".
و أوضح نفس المتحدث بأنه فخور برؤية ناديه بالمساهمة في تطوير الكرة النسوية الجزائرية, وهو بمثابة حدث تاريخي حيث ختم يقول: "فالأصناف الأربعة للنادي (كبريات, دون 20 عاما, دون 17 عاما و دون 15 عاما) لا زالت متأهلة للدور نصف النهائي لكأس الجزائر, وهو إنجاز تاريخي للنادي الذي يعتبر أكثر الأندية الممونة لمختلف المنتخبات الوطنية. نشكر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على دعمها لنا, و نسعى للعمل أكثر لتطوير كرة القدم النسوية في الجزائر".

 

 

آخر تعديل على السبت, 06 أفريل 2024 14:01
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دورة إتحاد شمال إفريقيا (سيدات): نادي أقبو يمثل الجزائر في دورة تونس
  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 13:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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