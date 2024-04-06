الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تعزز ريادتها وشبيبة الساورة تعود بفوز ثمين من الشلف



ففي ملعب 5 جويلية الأولمبي وبحضور مميز لأنصاره بالمدرجات، تغلب فريق مولودية الجزائر دون عناء وبنتيجة عريضة أمام مولودية البيض (3-0)، تداول على توقيعها كل من مرزوقي (د45+3)، زوغرانا (د67) و وتارا (د86)، لينجح "العميد" في تعزيز صدارته برصيد 52 نقطة وبفارق 12 خطوة عن أقرب الملاحقين.

و بهذا بلغت تشكيلة "المولودية" الانتصار الخامس تواليا (4 في البطولة و واحد في الكأس). بالمقابل ازداد الاتحاد السوفي "غرقا" في قاع الترتيب حيث يمتلك في رصيده 7 نقاط فقط (المركز الـ16 والأخير)، ويبدو أنه يتجه نحو العودة مجددا إلى الرابطة الثانية وذلك قبل ثماني جولات عن نهاية البطولة.

و بالمنطقة الغربية، افتك فريق شبيبة الساورة فوزا مهما من معقل جمعية الشلف (2-1) بفضل ثنائية سويبع (د32) و فتوحي (د45+1)، لينجح في وضع حد لنزيف النقاط الذي يعرفه منذ عدة جولات وكان آخره الهزيمة بعقر الدار أمام مولودية الجزائر ببشار. وهكذا يرتقي أبناء "الجنوب الغربي" بمفردهم إلى الصف الثامن (30 ن)، في حين تدهورت أحوال "الشلفاوة" بتراجعهم إلى المركز الـ13 بمجموع 24 نقطة وبفارق خطوتين فقط عن أول فريق مهدد بالسقوط.

و في بسكرة أكد الاتحاد المحلي تواجده في أحسن أحواله خلال الفترة الأخيرة عقب تحقيقه التأهل للدور ربع النهائي لكأس الجزائر، وذلك بانتصاره سهرة اليوم على ضيفه شبيبة القبائل بهدف قاتل (1-0)، سجله خوالد العربي في الرمق الأخير من المواجهة (د90+7)، ليسمح لتشكيلة "الزيبان" باعتلاء المركز السابع (31 ن).

بينما يواصل فريق "الكناري" إهدار النقاط بلا حساب، ما أدى بدخول الفريق في أزمة نتائج باحتلاله المركز الـ11 (27 ن) ولهذا "فالشبيبة" مطالبة بالتدارك قبل فوات الأوان.

و في ظهيرة اليوم الجمعة، تغلب نجم مقرة أمام مضيفه فريق مولودية البيض بنتيجة 0-2، ليكسب فريق أبناء "الحضنة" ثلاث نقاط في غاية الأهمية ضمن سباق البقاء في حظيرة الكبار، حيث أضحى يحتل المرتبة الـ12 برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق مولودية البيض عند النقطة الـ28 ويتراجع إلى المرتبة التاسعة، بمعية اتحاد خنشلة.

و افتتحت هذه الجولة الـ22 سهرة الخميس، أين شهدت فوز الوصيف شباب بلوزداد أمام ضيفه وفاق سطيف بنتيجة 2-1، بملعب 5 جويلية الأولمبي، حيث سجل لتشكيلة حامل اللقب كل من وامبا عبر ضربة جزاء (د52) وبلخير (د53)، بينما قلص للوفاق اللاعب بن شوشة بضربة جزاء نفذها في الوقت بدل الضائع (د90+4).

و على ضوء هذه النتيجة، انفرد "الشباب البلوزدادي" بالمرتبة الثانية (38 نقطة)، بينما تجمد رصيد ''الوفاق السطايفي'' عند النقطة 34 التي تضعه بمفرده في المرتبة الخامسة.

و ستختتم فعاليات هذه الجولة اليوم السبت بمواجهتي: نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15 سا) وشباب قسنطينة - نادي بارادو (00ر22 سا).

للإشارة أن هذه الجولة مبتورة من مباراة واحدة: مولودية وهران-اتحاد الجزائر، التي ستلعب في موعد لاحق بسبب مشاركة هذا الأخير في الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.