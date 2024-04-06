الرابطة الثانية هواة: فوز أولمبي أقبو و إتحاد عنابة في تسوية الرزنامة



في قسنطينة, لم تتمكن المولودية المحلية من وقف زحف الرائد أولمبي أقبو الذي رفع رصيده في النقاط إلى 54 نقطة, و بفارق 10 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر, مولودية باتنة (44 ن), حيث جاء هدفا الأولمبي عن طريق ميباراكو في الدقيقة (72) من ضربة جزاء و بلوناس (د 90+2).

من جهته, حسن اتحاد بونة الذي أمطر شباب الصاعد الجديد مقرن بثلاثية نظيفة, نسبيا من وضعيته بالصعود للمركز ال 14 بمجموع (19 ن) في انتظار إجراء مباراته الثانية المؤجلة.

أما مولودية قسنطينة, فتحتفظ بالمركز الخامس (29 ن) بعيدة عن منطقة الخطر, عكس أولمبي مقرن الذي يتواجد بالمنطقة الحمراء (م 12 - 21 ن) رفقة هلال شلغوم العيد.

و تبقى لاتحاد عنابة مباراة مؤجلة أخرى ستخوضها يوم 23 أبريل الجاري أمام شباب برج منايل على ميدان هذا الأخير.

للتذكير, أقصي فريقا أولمبي اقبو و اتحاد عنابة الأسبوع الماضي, من الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر أمام على التوالي شباب بلوزداد و شباب قسنطينة بنفس النتيجة (2-0).

النتائج الفنية:

الجولة الـ20: اتحاد عنابة - أولمبي المقرن 3 - 0



الجولة الـ21: مولودية قسنطينة - أولمبي آقبو 0 - 2





الترتيب نقاط لعب



1. أولمبي آقبو 54 21

2. مولودية باتنة 44 21

3. شباب باتنة 37 21

4. شباب برج منايل 32 20

5. مولودية قسنطينة 29 21

--. نجم التلاغمة 29 21

7. اتحاد خميس الخشنة 28 21

8. جمعية الخروب 26 21

9. اتحاد الحراش 25 21

--. اتحاد ورقلة 25 21

11. جمعية عين مليلة 23 21

12. هلال شلغوم العيد 21 21

--. أولمبي المقرن 21 21

14. اتحاد عنابة 19 20

15. وفاق سور الغزلان 18 21

16. مولودية العلمة 15 21.





