الرابطة الثانية هواة: ترجي مستغانم يهزم نصر حسين داي (3-0) و يعمق الفارق عن رائد القبة

الجزائر- تغلب ترجي مستغانم على نصر حسين داي بنتيجة (3-0)، الشوط الأول (2-0) في مباراة تسوية رزنامة الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، مجموعة وسط-غرب، جمعت بينهما عشية يوم الجمعة بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.



و جاءت الأهداف عن طريق ديباس (د 13) و بوقطاية (د 15) و برابح (د 74) للترجي.

و يسمح هذا الفوز للترجي بتعميق الفارق إلى خمس نقاط (50) و بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر, رائد القبة (45 ن), بينما يقبع نصر حسين في المركز الحادي عشر رفقة جمعية وهران برصيد (24 نقطة) لكل فريق.

و كان الفريقان قد تقابلا الأسبوع الماضي بمستغانم, لحساب الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر, حيث عادت الكلمة الأخيرة للترجي بعد سلسلة تاريخية لضربات الترجيح (13-12) عقب الوقتين القانوني و الإضافي بالتعادل (1-1).

نصر حسين داي - ترجي مستغانم 0-3

الترتيب نقاط لعب



1. ترجي مستغانم 50 21

2. رائد القبة 45 21

3. غالي معسكر 36 21

4. شباب تموشنت 35 21

5. وداد مستغانم 33 21

6. نجم القليعة 31 21

7. صفاء خميس مليانة 29 21

8--. مستقبل واد سلي 29 21

9. شبيبة تيارت 28 21

10. وداد بوفاريك 26 21

11. نصر حسين داي 24 21

--. جمعية وهران 24 21

13. أمل الأربعاء 23 21

14. شباب المشرية 22 21

--. شباب غير العبادلة 12 21

--. أولمبي المدية 12 21.