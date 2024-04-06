الرابطة الأولى موبيليس: نجم مقرة يعود بالفوز من البيض (0-2)

الجزائر- فاز نجم مقرة أمام مضيفه فريق مولودية البيض بنتيجة 0-2 (الشوط الأول: 0-0)، مساء يوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.



و سجل لنجم مقرة كل من حمزة دمان (د74) وعماد موساوي (د90+6).

ثلاث نقاط في غاية الأهمية لنجم مقرة في سباق البقاء ضمن حضيرة الكبار, حيث أضحى يحتل ''مؤقتا'' المرتبة ال 12 برصيد 25 نقطة, بينما تجمد رصيد فريق مولودية البيض في النقطة ال28 (المرتبة ال7) بمعية اتحاد بسكرة واتحاد خنشلة.

و افتتحت هذه الجولة سهرة الخميس والتي عرفت شهدت فوز شباب بلوزداد أمام ضيفه وفاق سطيف بنتيجة 2-1, بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).

و سجل للشباب كل من وامبا عبر ضربة جزاء (د52) وبلخير (د53), بينما قلص للوفاق اللاعب بن شوشة بضربة جزاء نفذها في الوقت بدل الضائع (د90+4).

و على ضوء هذه النتيجة, ارتقي شباب بلوزداد ''مؤقتا'' للمرتبة الثانية (38 نقطة), بينما تجمد رصيد ''الوفاق'' في النقطة 34 (المرتبة الخامسة).

و ستتواصل فعاليات هذه الجولة سهرة اليوم الجمعة بخوض ثلاث مقابلات ابتداء من الساعة 00ر22: مولودية الجزائر - اتحاد سوف, اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل وجمعية الشلف - شبيبة الساورة, على أن تختتم يوم عد السبت بمواجهتين يجمعان نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15) وشباب قسنطينة - نادي بارادو (00ر22).

و ستكون هذه الجولة مبتورة من مباراة, مولودية وهران/اتحاد الجزائر بسبب مشاركة هذا الأخير في الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



و فيما يلي نتائج المباريات التي لعبت الخميس والجمعة:





الخميس 4 أبريل:



شباب بلوزداد - وفاق سطيف 2-1

الجمعة 5 أبريل:



مولودية البيض - نجم مقرة 0-2

مولودية الجزائر - اتحاد سوف (00ر22)

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر22)

جمعية الشلف - شبيبة الساورة (00ر22)

السبت 6 أبريل:



نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15)

شباب قسنطينة - مادي بارادو (00ر22)

مباراة مؤجلة:



مولودية وهران - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب



1. مولودية الجزائر 49 21

2. شباب بلوزداد 38 20

3. شباب قسنطينة 37 21

4. اتحاد الجزائر 35 20

5. وفاق سطيف 34 22

6. نادي بارادو 32 20

7. اتحاد خنشلة 28 20

--. اتحاد بسكرة 28 21

--. مولودية البيض 28 22

10. شبيبة القبائل 27 20

--. شبيبة الساورة 27 21

12. نجم مقرة 25 22

13. جمعية الشلف 24 21

14. نجم بن عكنون 20 21

15. مولودية وهران 19 21

16. اتحاد سوف 07 21.

النتائج الجزئية والترتيب

- النتائج الجزئية والترتيب لمباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت يومي الخميس والجمعة:

الخميس 4 أبريل :



شباب بلوزداد - وفاق سطيف 2-1

الجمعة 5 أبريل:



مولودية البيض - نجم مقرة 0-2

مولودية الجزائر - اتحاد سوف (00ر22)

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر22)

جمعية الشلف - شبيبة الساورة (00ر22)

السبت 6 أبريل:



نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15)

شباب قسنطينة - مادي بارادو (00ر22)

مباراة مؤجلة:



مولودية وهران - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب



1. مولودية الجزائر 49 21

2. شباب بلوزداد 38 20

3. شباب قسنطينة 37 21

4. اتحاد الجزائر 35 20

5. وفاق سطيف 34 22

6. نادي بارادو 32 20

7. اتحاد خنشلة 28 20

--. اتحاد بسكرة 28 21

--. مولودية البيض 28 22

10. شبيبة القبائل 27 20

--. شبيبة الساورة 27 21

12. نجم مقرة 25 22

13. جمعية الشلف 24 21

14. نجم بن عكنون 20 21

15. مولودية وهران 19 21

16. اتحاد سوف 07 21.

النتائج الجزئية والهدافون

- النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت يومي الخميس والجمعة:

الخميس 4 أبريل:



شباب بلوزداد 2: وامبا (ض.ج / د52) وبلخير (د53)

وفاق سطيف 1: بن شوشة (ض.ج / د90+4)

الجمعة 5 أبريل:



مولودية البيض: 0

نجم مقرة: 2 دمان (د74), موساوي (د90+6)

مولودية الجزائر - اتحاد سوف (00ر22)

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر22)

جمعية الشلف - شبيبة الساورة (00ر22)

السبت 6 أبريل:



نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15)

شباب قسنطينة - مادي بارادو (00ر22)

مباراة مؤجلة:



مولودية وهران - اتحاد الجزائر.