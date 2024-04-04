لعقاب: نحن جاهزون للمساهمة ورعاية نشاطات الصحافيين الرياضيين وغير الرياضيين

الجزائر - أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، مساء أمس الأربعاء استعداد دائرته الوزارية "للمرافقة والمساهمة" في النشاطات التي يقوم بها الصحافيون في مختلف المجالات.

وقال الوزير على هامش نهائي الطبعة الثالثة لدورة الصحافة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة بالقاعة البيضوية بالجزائر العاصمة "نحن جاهزون للمساهمة و رعاية أي نشاط يقوم به الصحافيون الرياضيون وغير الرياضيين"، خاصا بالشكر المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين التي "لم تقتصر أدوارها على الرياضة فقط وإنما ساهمت في مجالات أخرى، ولا سيما في تكوين الصحفيين.

الأكيد أن وزارة الاتصال مستعدة لمرافقة جميع الإعلاميين".

وأضاف قائلا أن الوزارة "ترحب بكل النشاطات التي يرغب الإعلاميون في تنفيذها سواء من حيث المرافقة وكذا التأطير"، مذكرا بمرافقة الوزارة للمنظمة في عدة نشاطات لتكوين الاعلاميين.

وعن الدورة الكروية التي انتهت بتتويج فريق الجريدة الإلكترونية الرياضية "ديزاد ماتش" أمام قناة "كنال ألجيري"، والتي حضرها ايضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، السيد كمال سيدي السعيد، قال الوزير أنها أضفت حيوية على الإعلاميين الجزائريين في هذا الشهر الفضيل وسمحت بخلق أجواء رياضية ممتعة، بحضور عائلات وفنانين في عرس رياضي بهيج.

بدوره نوه السيد سيدي السعيد بكل ما تبذله المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين من جهود لتطوير الصحافة الرياضية التي تقوم بدور مهم جدا.

وقال في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يولي اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الصحافة الذي يعد من أولوياته".

ونوه بمبادرة المنظمة التي "لقيت تجاوبا كبيرا"، متمنيا "كل الازدهار والنجاح للصحافة الوطنية بصفة عامة وللصحافة الرياضية أيضا التي هي جزء لا يتجزأ من العائلة الكبيرة للصحافة".

وبعد أن شكر المنظمة على ما تبذله من مجهودات لفائدة هذا القطاع الحساس، قال أن "الموعد يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وستكون هناك احتفالية أخرى".