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تنس/بطولة إفريقيا أقل من 16 سنة: الجزائر تستضيف النسخة ال 46

  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 17:01     الفئـة : رياضــة
تنس/بطولة إفريقيا أقل من 16 سنة: الجزائر تستضيف النسخة ال 46

الجزائر - تستضيف الجزائر النسخة السادسة والأربعين من البطولة الإفريقية (لأقل من 16 سنة) برعاية الاتحاد الدولي للتنس خلال الفترة الممتدة من15 إلى 20 أبريل 2024 بنادي التنس لباش جراح، و ذلك للعام الثاني على التوالي بمشاركة 20 بلدا، حسبما علمت (واج) لدى الاتحادية الجزائرية للتنس.

و بهذا الخصوص، صرح رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس، نبيل شرياك لواج قائلا: " نحن سعداء بالإعلان عن تنظيم هذا الموعد القاري للعام الثاني على التوالي.

أظن أن اختيار الجزائر يعود للتنظيم الجيد لنسخة 2023 و سلسلة المنافسات الدولية التي قمنا بتنظيمها السنة الماضية".

ويضيف الرئيس: " سنوفر كل الإمكانيات اللازمة للتأكيد بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتنظيم التظاهرات الرياضية الكاملة''. 

وفي سؤال يتعلق بأهداف المنتخبات الجزائرية، أوضح رئيس الاتحادية بأن "الجزائرية ماريا باداش تعتبر أكبر مترشحة في جدول الإناث، بينما سيكون بإمكان الذكور استهداف البوديوم رغم المنافسة الشديدة لعمالقة ذا الصنف العمري".

ويشارك في هذا الموعد القاري 64 لاعبا من بينهم 32 لاعبا يمثلون 20 بلدا مسجلين في القائمة الأولية. و يتعلق الأمر بالجزائر (البلد المنظم)، تونس، المغرب، مصر، الكاميرون، مدغشقر، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الموزمبيق، بوتسوانا، غانا، موريس، كينيا، زمبابوي، الطوغو، أنغولا، ليزوتو، بورندي، البنين و أوغندا.

وستشارك الجزائر بثمانية لاعبين من بينهم أربع لاعبات، حيث سيتم الكشف عن القائمة النهائية للمشاركين في الأيام المقبلة.

وسيشرف على جداول المنافسة الحكم الجزائري أمين موحاتيت صاحب الشارة البيضاء.

للإشارة، ينظم هذا الموعد القاري الاتحادية الجزائرية للتنس بالتعاون مع الكونفدرالية الإفريقية للتنس و الاتحاد الدولي للعبة.

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تنس/بطولة إفريقيا أقل من 16 سنة: الجزائر تستضيف النسخة ال 46
  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 17:01     الفئـة : رياضــة   شارك

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