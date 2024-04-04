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تايكواندو (البطولة الوطنية أكابر): قاعة حرشة حسان تحتضن المنافسات يومي 19 و20 ابريل

  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 16:21     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تحتضن قاعة حرشة حسان ( الجزائر العاصمة)، يومي 19 و 20 أبريل فعاليات البطولة الوطنية للتايكدواندو- كيروغي (للاكابر وذوي الهمم)، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وأكدت الهيئة الفدرالية أن المسابقة الوطنية " تتوخى مثلما جرت عليه العادة في مثل هذه المواعيد الرياضية، انتقاء المواهب الشابة وتدعيم المنتخبات الوطنية، بالإضافة الىتقييم المستوى الفني والبدني للرياضيين". 

وفئات الاوزان المعنية بالبطولة هي: -46 كلغ، - 49 كلغ، -53 كلغ، -57 كلغ، -62 كلغ، -67 كلغ، -73 كلغ و+73 كلغ ، لدى الإناث و54كلغ، -58 كلغ و-63 كلغ،- 68كلغ، -74 كلغ، -80 كلغ،-87 كلغ و+ 87 كلغ ، لدى الرجال.

وأوضحت الاتحادية ان المنافسة تجرى وفق القوانين الجديدة للاتحاد الدولي للتايكواندو التي اقرها في اكتوبر 2022 ونظام خروج المغلوب مرتين والتنقيط الخاص بالبطولة.

كما أن المشاركة مفتوحة امام المتأهلين الذين يحوزون على الإجازة الخاصة بالموسم الرياضي الجاري 2023- 2024  وكذا حزام "كوب 1"، على الأقل.

وقبل فعاليات البطولة الوطنية للتايكدواندو- كيروغي، ارتأت الاتحادية الجزائرية للتايكواندو كما أشارت إليه، تنظيم البطولة الوطنية للبومسي-فردي (رجال وسيدات) يوم 18 أبريل بقاعة حرشة.

أما المهرجان الوطني للرياضة النسوية في التايكواندو فهو مقرر يوم 25 ابريل ويكون هدفه "انتقاء المواهب الشابة، تشجيع وترقية التايكواندو النسوي وتكوين المنتخب الوطني للاستعراضات".

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تايكواندو (البطولة الوطنية أكابر): قاعة حرشة حسان تحتضن المنافسات يومي 19 و20 ابريل
  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 16:21     الفئـة : رياضــة   شارك

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