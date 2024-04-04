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كرة القدم (تصنيف الفيفا ): المنتخب الوطني يحافظ على مركزه ال43 عالميا

  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 13:34     الفئـة : رياضــة
كرة القدم (تصنيف الفيفا ): المنتخب الوطني يحافظ على مركزه ال43 عالميا

زوريخ- حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم, على استقراره في ترتيب الفيفا للمنتخبات, باحتلاله للمركز الثالث و الاربعين (43) في التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان المنتخب الوطني,قد خاض تحت قيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش, تربصا اعداديا تخللته مقابلتين وديتين في اطار"دورة فيفا سيريز", فاز فيها في الودية الاولى امام بوليفيا بنتيجة (3-2) وتعادلوا في الثانية امام منتخب جنوب افريقيا ب(3-3).

و يحتل المنتخب الوطني في هذا التصنيف الجديد لتصنيف الفيفا المركز السابع افريقيا و الخامس عربيا.

وعلى مستوى مقدمة الترتيب, حافظ حامل لقب كاس العالم 2022 المنتخب الارجنتيني على صدارة التصنيف برصيد 1858 نقطة, متبوعا بالمنتخب الفرنسي الذي حافظ

هو الآخر على مركزه الثاني, بينما تقدم المنتخب البلجيكي الى المركز الثالث ونظيره البرتغال الى المركز السادس.

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كرة القدم (تصنيف الفيفا ): المنتخب الوطني يحافظ على مركزه ال43 عالميا
  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 13:34     الفئـة : رياضــة   شارك

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