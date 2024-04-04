دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة : "الخضر" في اختبار ودي أمام فئة اقل من 18 سنة لاتحاد الجزائر

الجزائر- يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة (ذكور) فريق اتحاد الجزائر (أقل من 18 سنة) في لقاء ودي تحضيري سهرة اليوم الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) في إطار الاستعدادات لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم, المقررة بالجزائر من 16 الى 27 أبريل الحالي, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية على موقعها.

وتدربت التشكيلة الوطنية الشابة سهرة الاربعاء بالمركز الفني بتعداد مكتمل, معزز بخمسة عناصر جديدة وجهت لهم الدعوة من طرف الناخب الوطني, عزيز لحوسين, حيث ستكون هذه الودية فرصة لهم لإثبات إمكانياتهم في هذه المقابلة, تضيف الفاف.

وتتواجد التشكيلة الوطنية في مرحلة تجديد والبحث عن التوازن لتشكيل فريق تنافسي تحسبا لدورة اتحاد شمال افريقيا المقررة من 16 الى 27 أبريل 2024, لذا ستشكل هذه الودية فرصة بالنسبة للطاقم الفني لتقييم اللاعبين وتصحيح الأخطاء والهفوات.

وتركزت تدريبات سهرة الأربعاء على الجانب الفني والتكتيكي تحسبا للمباراة المقبلة والتي ستكون آخر ودية قبل خوض أول موعد له في دورة "إيناف" (شمال افريقيا) يوم 18 أبريل.

وتعود آخر دورة خاضها منتخب أقل من 17 سنة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2023, حيث شهدت اقصاء "الخضر" في الدور ربع النهائي وهو ما حرمهم من التأهل الى كأس العالم لذات الفئة التي جرت بأندونيسيا من 10 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2023.