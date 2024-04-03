كرة القدم /داخل القاعة للصحافة موبيليس: فريقا كنال-ألجيري و دي-زاد ماتش ينشطان نهائي النسخة الثالثة

الجزائر - ستجمع المباراة النهائية لدورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية كنال-ألجيري و دي-زاد ماتش، سهرة اليوم الاربعاء، بالقاعة البيضوية التابعة لديوان المركب الاولمبي "محمد بوضياف"، عقب إسدال الستار على الدور نصف النهائي المبرمج سهرة يوم الاثنين.

ففي الدور ما قبل الأخير للدورة، فاز فريق كنال-ألجيري (حامل اللقب) على فريقي تلفزيون-9 بضربات الترجيح (5-4) بعد انتهاء المقابلة بالتعادل (1-1) بينما تغلب دي-زاد ماتش على فريق الإخبارية (5-1).

واستحق المتأهلان بلوغ آخر مرحلة للدورة التي انطلقت يوم 13 مارس بمشاركة 24 فريقا يمثلون مختلف الأجهزة الإعلامية.

و أوضح دريدي سمير أحد أعضاء اللجنة الفنية للدورة قائلا:" نتوقع أن تكون المباراة النهائية ذات مستوى عال، بين فريقين يستحقان الوصول لهذه المرحلة من المنافسة، دون التقليل من قيمة عدة أندية شاركت في هذه الطبعة الثالثة لدورة الصحافة الرياضية الوطنية التي تنظمها المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بتسمية "الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين".

بالإضافة للنهائي المقرر على الساعة العاشرة ليلا، برمج المنظمون مباراة استعراضية بحضور عدد من الإطارات السامية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يتقدمهم شرف الدين عمارة و عدة شخصيات و ضيوف الشرف و لاعبين دوليين سابقين في مختلف الرياضات و مدراء الأجهزة الإعلامية.

وكون هذه النسخة الثالثة لدورة كرة القدم داخل القاعة المنظمة على شرف الصحفيين الشهداء الذين سقطوا في غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني و كذا الصحفيين الجزائريين الذين وافتهم المنية مؤخرا، فقد تم تنظيم خلال سهرة يوم أمس الثلاثاء مباراة بين فريق للصحفيين الرياضيين و فريق الطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر انتهت لصالح الفريق الجزائري (3-1).

بعدها جرت المباراة الترتيبية لنيل المركز الثالث بين الناديين المقصيين في الدور نصف النهائي بين فريقي تلفزيون-9 و الإخبارية التي كانت غنية بالإثارة، حيث كان فريق الإخبارية منهزما بنتيجة (1-4) في الدقيقة (29) في مباراة تستغرق 40 دقيقة مقسمة على شوطين، قبل أن يتمكن رفاق هشام شويعل من قلب الطاولة و تعديل النتيجة في الثواني الأخيرة للقاء. لكن سلسلة الضربات الترجيحية ابتسمت في آخر الأمر لفريق تلفزيون-9 الفائز بنتيجة (6-5).

وتواصلت السهرة بمباراة استعراضية بين قدامى مولودية الجزائر من بينهم مازة، قاسم مهدي و باجي و قدامى اتحاد الجزائر بحضور طارق غول، و أشيو و غيرهما، حيث انتهت لصالح الاتحاد (6-4) بعد أن أمتع اللاعبون الحضور بعروض فنية ممتعة.

للتذكير، جرت عملية التبرع بالدم ساهم في تنظيمها كل من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين و الوكالة الوطنية للدم، تحت شعار "للجزائر".

وترمي هذه العملية النبيلة و المواطنة بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، الدكتورة حورية توافديت " إلى تجنيد الحركة الرياضية الوطنية بكل مكوناتها و كذا المجتمع المدني في إطار التضامن و التكافل بمناسبة الشهر الفضيل، حيث قام أكثر من 30 شخصا بالتبرع بدمهم خلال ساعات تم خلالها جمع أكثر من 30 كيسا للدم" مثلما لوحظ بعين المكان.

ويقول أحد الأطباء الحاضرين :" هذا العدد معتبر خلال هذا الشهر الفضيل، وهو ما يؤكد النسبة الحسنة في ظرف ساعات قليلة، و أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب هذه المبادرة النبيلة".