الرابطة ال2 هواة لكرة القدم: مستغانم يسعى للحفاظ على ريادته و آقبو لتدارك إقصائه من الكأس

الجزائر - يلعب ترجي مستغانم متصدر مجموعة وسط-غرب، مباراة متأخرة في غاية الأهمية خارج دياره ضد نصر حسين داي القريب من منطقة الخطر, بينما يسافر رائد مجموعة وسط-شرق, أولمبي آقبو لمواجهة مولودية قسنطينة بهدف تعزيز ريادته, يوم الجمعة, لحساب تسوية رزنامة مباريات بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم.

في المجموعة الغربية، لا خيار أمام المتصدر ترجي مستغانم (الأول، 47 ن) سوى تجنب الهزيمة حينما يحل بالعاصمة لمواجهة نصر حسين داي (الـ11، 24 ن) إن أراد البقاء منفردا بكرسي الريادة وتفادي خطر المداهمة من الوصيف رائد القبة (الثاني، 45 ن) الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد تعثرين (خسارة وتعادل)، وذلك بعودته السبت الفارط بانتصار ثمين من ميدان شباب غير العبادلة بواقع (2-3).

بالمقابل تكتسي هذه المقابلة أهمية بالغة لفريق "النصرية" في حسابات البقاء، فهو مضطر لانتزاع كامل الزاد من أجل تفادي الانزلاق إلى أسفل الترتيب وتعقيد مأموريته في سباق ضمان البقاء، خاصة وأن الفارق بينه وبين أول المهددين بالسقوط هو نقطتين فقط. ناهيك على أن رزنامة البطولة ليست في صالح رفاق حارس المرمى رميلي، الذين تنتظرهم مقابلات صعبة في الجولات المقبلة.

كما يسعى أبناء حسين داي إلى "الثأر" الرياضي من منافسهم إثر إقصائهم قبل أربعة أيام من الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر على يد ترجي مستغانم، بعد مباراة ماراطونية دامت أزيد من 120 دقيقة و انتهت لصالح "الحواتة" بركلات الترجيح (13-12) بعد نهاية اللقاء بالتعادل (1-1).

أما في المجموعة الشرقية، يخوض الرائد أولمبي آقبو (الأول، 51 ن) سفرية في المتناول لمدينة الجسور الملعقة لمواجهة مولودية قسنطينة (الخامس، 29 ن)، بهدف مواصلة طريقه نحو التتويج بلقب الرابطة الثانية والصعود إلى قسم النخبة.

ويطمح أشبال المدرب مراد كعروف لتمديد سلسة نتائجهم الإيجابية التي بلغت 19 مباراة دون هزيمة، من بينها 16 فوزا و 3 تعادلات (خسارة وحيدة منذ انطلاق الموسم)، ومنها نسيان الإقصاء من ثمن نهائي كأس الجزائر أمام شباب بلوزداد.

بالمقابل سيحاول "الموك" تقديم مباراة في المستوى بأرضه وأمام جمهوره في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية وترسم ضمان البقاء في أقرب وقت ممكن.

كما يتضمن البرنامج تسوية رزنامة الجولة الـ20 لقاء أصحاب مؤخرة الترتيب بين اتحاد عنابة (الـ15، 16 ن) - أولمبي المقرن (الـ13، 21 ن)، حيث سيحاول طرف تحقيق نتيجة إيجابية قد تنجيه من مقصلة السقوط في الحسابات النهائية.