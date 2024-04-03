الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم: قمة الجولة بين شباب بلوزداد و وفاق سطيف و مهمة سهلة للرائد

الجزائر - يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي قمة كروية تعد بالكثير, تجمع بين حامل لقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, شباب بلوزداد و وفاق سطيف, في الوقت الذي يلعب رائد الترتيب الحالي, مولودية الجزائر على بساط من حرير, لدى استضافته بنفس الملعب, متذيل الترتيب اتحاد سوف, بمناسبة اجراء مباريات الجولة الثانية و العشرين المبرمجة على مدى ثلاثة أيام (الخميس الجمعة, السبت).

و من المنتظر مرة أخرى أن تكون هذه الجولة في صالح "العميد" (م 1 - 49 ن) الذي يتربع على كرسي الريادة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه عندما يواجه صاحب المركز الأخير, اتحاد سوف (م 16 - 7 ن) الذي يكون قد ودع مبكرا القسم الأول.

وتبقى آمال سوف في البقاء ضئيلة قبل تسع جولات عن نهاية البطولة.

أما المولودية العاصمية التي تألقت بشكل لافت للانتباه هذا الموسم, تسعى في سهرة يوم الجمعة, لتحقيق الفوز الرابع تواليا بعد مباريات جمعية الشلف (6-3) و شبيبة الساورة (0-1) في البطولة واتحاد خنشلة (1-2) في الكـأس.

من جهته, سيدافع ممثل الجنوب الشرقي, الاتحاد السوفي عن حظوظه ويخرج بأخف الأضرار من لقاء قطبي البطولة.

أما شباب قسنطينة (م 2 - 37 ن), المطارد الأول لرائد الترتيب, فهو يلعب بدوره على الجبهتين, حيث يمر بفترة جيدة, مثلما يؤكده تأهله للدور ربع النهائي بميدان اتحاد عنابة (2-0), وسيكون هذه المرة في مواجهة نادي بارادو (م 6 – 32 ن), الذي انفصل هذا الأسبوع بالتراضي عن مدربه الفرنسي, كورونتان مارتينز لسوء النتائج.

وسيكون "السنافر" الذين يستهدفون مشاركة قارية الموسم المقبل, مرشحين للفوز أمام فريق ما فتئ يسجل نتائج مخيبة للآمال منذ عدة جولات, والذي يحاول تحقيق "انطلاقة جديدة" بعد رحيل المدرب.

أما ضربة البداية للجولة الـ19, فسيحتضنها ملعب 5 جويلية في سهرة يوم غد الخميس, وتجمع بين شباب بلوزداد (م 3 - 35 ن) و وفاق سطيف (م 5 - 34 ن). فنادي حي" العقيبة" الذي يتوفر على مباراتين مؤجلتين (نادي بارادو و اتحاد خنشلة), لم يفقد الأمل في مواصلة المطاردة من أجل تقليص الفارق عن صاحب الريادة, بالإضافة إلى استهدافه كأس الجزائر التي ضاعت منه الموسم الماضي أمام جمعية الشلف. وسيخوض حامل اللقب الوطني لأربعة مواسم متتالية, اختبارا حقيقيا أمام الوفاق الذي لازالت حظوظه في "البوديوم" قائمة وهو هدفه هذا الموسم بعد إقصائه المبكر من منافسة الكأس. و ستعرف المباراة وهي "قمة الجولة" بلا شك حضورا جماهيريا كثيرا لأنصار الفريقين.

و ببسكرة, سيكون الملعب المحلي هناك, مسرحا لمباراة يتنظر منها الكثير ولا تقل أهمية عن قمة الملعب الأولمبي, وتجمع الاتحاد المحلي (م7 - 28 ن) بشبيبة القبائل (م 10 - 27 ن). فالفريقان يؤديان مشوارا متباينا, إلا أن تشكيلة "الزيبان" تتواجد في احسن أحوالها بتأهلها للدور ربع النهائي للكأس, عكس "الكناري" الذين يواصلون إهدار النقاط بلا حساب, كانت أخرها الهزيمة بتيزي وزو أمام شباب بلوزداد (1-0), و هي الهزيمة التي أدخلت الفريق في أزمة, حيث يطالب مسؤولوه اللاعبين بالتدارك قبل فوات الأوان و البداية قد تكون من بسكرة.

بالمقابل, يتنقل اتحاد خنشلة (م7 - 28 ن) إلى العاصمة لمواجهة الصاعد نجم بن عكنون (م14 - 20 ن) الذي فاجأ الجميع بتأهله للدور ربع النهائي "للسيدة الكأس", رغم أنه وضع ضمان البقاء أولوياته هذا الموسم الكروي.

ولهذا الغرض, لن يفرط أشبال مدرب النادي العاصمي بلال دزيري في نقاط المقابلة أمام تشكيلة خنشلية لا زالت متأثرة بإقصائها من الكأس بميدانها.

و في البيض, تواجه المولودية المحلية (م7 - 28 ن) إحدى الأندية المهددة بالسقوط و يتعلق الأمر بنجم مقرة (13 - 22 ن) الذي يبقى في أمس الحاجة للنقاط, لكن مهمته تبقى صعبة أمام البيض الذي عاد في الجولة الفارطة من واد السوف بفوز مثير للجدل (5-4) بعدما كان متقدما في الشوط الأول (5-0).

أما آخر مباراة لهذه الجولة فستدور أطوار بالشلف بين الجمعية المحلية (م 12 -24 ن) و شبيبة الساورة (م 10 - 27 ن) تحت شعار "التدارك للهروب" من منطقة الخطر التي تهدد "الشلفاوة " بالدرجة الأولى, مما يجعلهم أمام حتمية الفوز أمام جمهورهم. أما ممثل الجنوب الغربي فسيسعى إلى وضع حد للنزيف الذي يعرفه منذ عدة جولات آخره, الهزيمة بعقر الدار أمام مولودية الجزائر ببشار.

و ستكون هذه الجولة مبتورة من مباراة, مولودية وهران/اتحاد الجزائر بسبب مشاركة هذا الأخير في الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

برنامج المباريات

الخميس 4 أبريل :

شباب بلوزداد - وفاق سطيف (00ر22)

الجمعة 5 أبريل:

مولودية البيض - نجم مقرة (45ر15)

مولودية الجزائر - اتحاد سوف (00ر22)

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل (00ر22)

جمعية الشلف - شبيبة الساورة (00ر22)

السبت 6 أبريل:

نجم بن عكنون - اتحاد خنشلة (45ر15)

شباب قسنطينة - مادي بارادو (00ر22)

مباراة مؤجلة:

مولودية وهران - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 49 21 شباب قسنطينة 37 21 شباب بلوزداد 35 19

--. اتحاد الجزائر 35 20

وفاق سطيف 34 21 نادي بارادو 32 20 اتحاد بسكرة 28 21

--. اتحاد خنشلة 28 20

--. مولودية البيض 28 21

شبيبة القبائل 27 20

--. شبيبة الساورة 27 21