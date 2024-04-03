كرة القدم/دورة إتحاد شمال إفريقيا: الكشف عن رزنامة طبعة الجزائر

الجزائر- كشف إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم (إيناف) يوم الثلاثاء عن رزنامة الدورة الخاصة بفئة اقل من 17 سنة المقررة بالجزائر من 16 إلى 27 أبريل الجاري، عقب عملية سحب القرعة التي جرت بتونس، حسبما أفادت به الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في بيان لها.

و تعرف الدورة مشاركة الجزائر, تونس, مصر, ليبيا والمغرب.

و يستهل المنتخب الوطني, بقيادة المدرب الجديد عزيز لحوسين, المنافسة يوم الخميس 18 فبراير امام المغرب, ثم تونس يوم الاثنين 22 ابريل, ليبيا يوم الاربعاء 24 ابريل واخيرا مصر يوم الجمعة 26 ابريل, حسب نفس المصدر.

و من أجل هذا الغرض, باشر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة, تربصا ما قبل انتقائي بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) والذي سيتواصل إلى غاية 5 من شهر أبريل, تحت قيادة الناخب الوطني عزيز لحوسين.

و كان المنتخب الوطني للفئة قد أقصي في الدور ربع النهائي لكأس أمم افريقيا 2023, مضيعا بذلك فرصة التأهل للمونديال الذي جرت وقائعه من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بإندونيسيا.

و كان المدرب عزيز لحوسين قد عين على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة, خلفا لأرزقي رمان, في شهر فبراير الماضي.

و فيما يلي رزنامة الدورة :

الجولة الاولى (الخميس 18 ابريل) :

تونس- مصر

المغرب- الجزائر

ليبيا : معفاة

الجولة الثانية (السبت 20 ابريل):

تونس- المغرب

مصر- ليبيا

الجزائر: معفاة

الجولة الثالثة (الاثنين 22 ابريل):

ليبيا- المغرب

الجزائر- تونس

مصر:معفاة

الجولة الرابعة (الاربعاء 24 ابريل):

ليبيا- الجزائر

المغرب- مصر

تونس: معفاة

الجولة الخامسة والاخيرة (الجمعة 26 ابريل):

تونس- ليبيا

الجزائر- مصر

المغرب: معفاة

ملاحظة: يتوج صاحب المركز الاول بطلا للدورة.