تنظيم لقاء لمناقشة موضوع تطوير كرة القدم النسوية بالجزائر

الجزائر - نظمت المديرية الفنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم مؤخرا بالمركز الفني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، لقاء لمناقشة موضوع طرق ووسائل تطوير كرة القدم النسوية، سيما عبر اكتشاف المواهب الشابة، مثلما يوصي به برنامج (TDS) للاتحاد الدولي (فيفا)، حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء الهيئة الكروية الجزائرية.

وعرف هذا الاجتماع مشاركة العديد من أعضاء المكتب الفدرالي، وعلى راسهم مسؤولة كرة القدم النسوية رفيقة غلاتي وكريم كاسد مسؤول المنتخبات الوطنية للفئات الشابة، تحت اشراف المدير الفني الوطني عمر منسول الذي نشط النقاش واشرف على الاشغال.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان لها ان النقاش "تناول العديد من المحاور تخص كرة القدم النسوية، سيما برنامج تطوير المواهب الشابة الذي قامت ببعثه الفيفا والتخطيط للمنافسات بهدف التنقيب واكتشاف المواهب الشابة، المولودين مابين 2008- 2009 و2010".

وختم بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ان اللقاء عرف مشاركة جمال كاشي، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، ومدرب المنتخب الوطني النسوي الأول، فريد بن ستي ووهيبة رحال المدربة الوطنية لفئة (اناث) اقل من 17 سنة، حسب نفس المصدر.