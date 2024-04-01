كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): المنافسة تباشر أدوارها نصف النهائية سهرة اليوم الاثنين بقاعة حرشة حسان

الجزائر - تباشر الطبعة الثالثة لدورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة الوطنية, سهرة اليوم الاثنين أدوارها نصف النهائية التي تقترح مباراتين اللتين تم ابقائهما بقاعة حرشة حسان (الجزائر) لأسباب تنظيمية, بعدما كانتا مقررتين بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف, حسبما علم من اللجنة المنظمة.

وستجمع المباراتان نصف النهائيتين بين فريق مجمع الاخبارية والموقع الالكتروني ديزاد ماتش (15ر22) وفريق كانال ألجيري (حامل لقب الدورة السابقة) بنادي التلفزيون الجزائري (9) على الساعة (15ر23).

وفي الادوار ربع النهائية, تأهل فريق ديزاد ماتش على حساب قناة الجزائر الدولية (5-3), فيما أقصى فريق مجمع الاخبارية نظيره فريق الاذاعة الوطنية 1 بنتيجة (4-3).

بالمقابل, ترشح فريقا كانال ألجيري والتلفزيون الجزائري (9) بصعوبة كبيرة بضربات الترجيح تواليا على التلفزيون الجزائري 2 (6-5) بعدما انتهى اللقاء بالتعادل 3-3, وموقع ديزاد توب (6-5), بعدما انتهى اللقاء أيضا بالتعادل (2-2).

وقد برمج منظمو دورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة-2024, التي تشرف عليها المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بتسمية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, لسهرة يوم غد الثلاثاء (2 أبريل) ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبية محمد بوضياف (الجزائر) حملة للتبرع بالدم التي تشرف عليها المنظمة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم.

وتبعا لذلك توجه المنظمة نداء لأعضاء الحركة الرياضية الوطنية (اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, اتحاديات رياضية, أندية, رياضيين, مدربين, مسؤولين, الأنصار) والمجتمع المدني للمشاركة بقوة في هذه العملية الانسانية-المجتمعية التي ستشهد أيضا وقفة تضامنية مع الاشقاء في فلسطين.

وحسب المنظمين, فإن هذه العملية التي وضعت تحت شعار "من أجل الجزائر", تهدف لتموين بنوك الدم خلال شهر رمضان, والحد من التناقص المتزايد لعدد المتبرعين بالدم وفقر عديد المصالح الاستشفائية من هذه المادة الحيوية.

وسيحرص على هذه العملية, أطباء من الوكالة الوطنية للدم, ممثلين عن وزارة الصحة وبالتعاون مع المديرية العامة للمركب الاولمبي "محمد بوضياف.

وسيجرى خلال هذه العملية, مباراة استعراضية بين فريق يمثل الصحفيين الجزائريين وفريق يمثل الجالية الفلسطينية بالجزائر, قبل خوض اللقاء من أجل المرتبة الثالثة لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة.

وستتختم السهرة بمباراة استعراضية بين قدماء مولودية الجزائر-اتحاد الجزائر (سا 40ر23).

برنامج مقابلات الدور نصف النهائي / يوم الاثنين بقاعة حرشة حسان (الجزائر):

سا 15ر22: الاخبارية - ديزاد ماتش

سا 15ر23: كانال ألجيري - التلفزيون الجزائري 9

برنامج مقابلات يوم الثلاثاء 2 أبريل بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبية محمد بوضياف (الجزائر):

سا 00ر22: انطلاق حملة التبرع بالدم

سا 15ر22: مقابلة استعراضية: فريق يمثل الصحفيين الجزائريين - فريق يمثل الجالية الفلسطينية بالجزائر

سا 50ر22: مقابلة من أجل المرتبة الثالثة

سا 40ر23: مقابلة استعراضية: قدماء مولودية الجزائر- قدماء اتحاد الجزائر.