كرة القدم (الرابطة الأولى-موبيليس): العربي مرسلي مدربا جديدا لمولودية البيض

و شرع المدرب الجديد لفريق الجنوب الغربي، الذي كان بدأ الموسم الحالي مع جمعية وهران (الرابطة الثانية)، في عمله بالإشراف على أول حصة تدريبية له مساء أمس، وفق نفس المصدر.
و أضحى مرسلي رابع مدرب يتعاقد مع إدارة مولودية البيض هذا الموسم، حيث سبقه في ذات المنصب كل من عبد النور حميسي وعبد الحق بلعيد وهادي خزار.
و سطرت إدارة النادي لمدربها الجديد، الذي أمضى عقدا يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، هدفا رئيسيا يتمثل في الحفاظ على مكانته في الرابطة الأولى، كما أشير إليه.
و عاد أصحاب القميص ''الأبيض والأزرق''، الذين يقضون موسمهم الثاني في ساحة النخبة، بفوز ثمين من تنقلهم إلى وادي سوف في الجولة ال21 السابقة (5-4)، في مباراة قادهم فيها مدرب الحراس، الدولي السابق هشام مزاير.
و سمح لهم هذا الفوز بالارتقاء إلى المركز الثامن في الترتيب ب28 نقطة، متقدمين بتسع نقاط عن أول المهددين بالسقوط فريق مولودية وهران الذي يحتل المرتبة ال15.
و ستكون الخرجة الأولى للعربي مرسلي الجمعة القادمة (45ر15سا) مع أشباله الجدد خلال استضافة نجم مقرة، صاحب المرتبة ال13 (22 نقطة)، لحساب الجولة ال22 من البطولة.