كرة القدم (الرابطة الأولى-موبيليس): العربي مرسلي مدربا جديدا لمولودية البيض

وهران- عينت إدارة مولودية البيض التقني العربي مرسلي مدربا جديدا لفريقها الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم ''موبيليس'' خلفا لهادي خزار الذي استقال من منصبه منذ بضعة أيام، حسبما علم يوم الإثنين لدى إدارة النادي.

و شرع المدرب الجديد لفريق الجنوب الغربي، الذي كان بدأ الموسم الحالي مع جمعية وهران (الرابطة الثانية)، في عمله بالإشراف على أول حصة تدريبية له مساء أمس، وفق نفس المصدر.

و أضحى مرسلي رابع مدرب يتعاقد مع إدارة مولودية البيض هذا الموسم، حيث سبقه في ذات المنصب كل من عبد النور حميسي وعبد الحق بلعيد وهادي خزار.

و سطرت إدارة النادي لمدربها الجديد، الذي أمضى عقدا يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، هدفا رئيسيا يتمثل في الحفاظ على مكانته في الرابطة الأولى، كما أشير إليه.

و عاد أصحاب القميص ''الأبيض والأزرق''، الذين يقضون موسمهم الثاني في ساحة النخبة، بفوز ثمين من تنقلهم إلى وادي سوف في الجولة ال21 السابقة (5-4)، في مباراة قادهم فيها مدرب الحراس، الدولي السابق هشام مزاير.

و سمح لهم هذا الفوز بالارتقاء إلى المركز الثامن في الترتيب ب28 نقطة، متقدمين بتسع نقاط عن أول المهددين بالسقوط فريق مولودية وهران الذي يحتل المرتبة ال15.

و ستكون الخرجة الأولى للعربي مرسلي الجمعة القادمة (45ر15سا) مع أشباله الجدد خلال استضافة نجم مقرة، صاحب المرتبة ال13 (22 نقطة)، لحساب الجولة ال22 من البطولة.