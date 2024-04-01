رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الثلاثاء بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي

و ستكون الحركة الرياضية الوطنية (اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, اتحاديات رياضية, أندية, رياضيين, مدربين, مسؤولين, الأنصار) والمجتمع المدني مدعوين للمشاركة بقوة في هذه العملية.

و حسب المنظمين, فإن هذه العملية التي تعد عادة, تهدف لتموين بنوك الدم خلال شهر رمضان, والحد من التناقص المتزايد لعدد المتبرعين بالدم وفقر عديد المصالح الاستشفائية من هذه المادة الحيوية.

و سيحرص على هذه العملية, أطباء من الوكالة الوطنية للدم, ممثلين عن وزارة الصحة وبالتعاون مع المديرية العامة للمركب الأولمبي "محمد بوضياف".

و سيتم توفير خلال هذه المبادرة -التي وضعت تحت شعار ''من أجل الجزائر''- كل الامكانيات من أجل نجاحها.