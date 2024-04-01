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رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الثلاثاء بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 09:02     الفئـة : رياضــة
رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الثلاثاء بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي

الجزائر- تنظم المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم، حملة للتبرع بالدم يوم الثلاثاء (سا 00ر22)، بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة)، حسبما أفاده يوم الأحد بيان للمنظمة.

و ستكون الحركة الرياضية الوطنية (اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, اتحاديات رياضية, أندية, رياضيين, مدربين, مسؤولين, الأنصار) والمجتمع المدني مدعوين للمشاركة بقوة في هذه العملية.

و حسب المنظمين, فإن هذه العملية التي تعد عادة, تهدف لتموين بنوك الدم خلال شهر رمضان, والحد من التناقص المتزايد لعدد المتبرعين بالدم وفقر عديد المصالح الاستشفائية من هذه المادة الحيوية.

و سيحرص على هذه العملية, أطباء من الوكالة الوطنية للدم, ممثلين عن وزارة الصحة وبالتعاون مع المديرية العامة للمركب الأولمبي "محمد بوضياف".

و سيتم توفير خلال هذه المبادرة -التي وضعت تحت شعار ''من أجل الجزائر''- كل الامكانيات من أجل نجاحها.

آخر تعديل على الإثنين, 01 أفريل 2024 10:59
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رياضة: حملة للتبرع بالدم يوم الثلاثاء بالقاعة البيضوية للمركب الأولمبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 09:02     الفئـة : رياضــة   شارك

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