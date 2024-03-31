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قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 17:59     الفئـة : رياضــة
قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد

قسنطينة- تم إطلاق مشروع إنجاز المركب الرياضي 50 ألف مقعد بولاية قسنطينة بعد رفع التجميد عنه, حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد والي الولاية, عبد الخالق صيودة.

و أوضح نفس المسؤول في تصريح لـ"وأج" على هامش زيارة تفقدية لمشاريع تابعة لقطاع الشباب و الرياضة بالولاية, بأنه قد تم الشروع في الدراسة المتعلقة بمشروع إنجاز هذا المركب الرياضي الذي يعتبر "استراتيجيا" بالنسبة للرياضة على الصعيدين المحلي و الوطني.

و أضاف بأن الإعلان عن الصفقة العمومية المتعلقة بمشروع إنجاز هذا المركب الرياضي, الذي خصصت له أرضية بمنطقة قطار العيش, سيصدر بعد استكمال الدراسة المتعلقة بالإنجاز.

و قد استفادت ولاية قسنطينة بقرارات رفع التجميد عن عدة مشاريع تابعة لقطاع الشباب و الرياضة على غرار ملعبين يتسعان على التوالي لـ   3.000  و 2.000 مقعد بالمقاطعة الإدارية علي منجلي و دار للشباب و مركب رياضي جواري و قاعة متعددة الرياضات, حسب ما أفاد به الوالي.

 

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 18:01
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قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 17:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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