قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد

قسنطينة- تم إطلاق مشروع إنجاز المركب الرياضي 50 ألف مقعد بولاية قسنطينة بعد رفع التجميد عنه, حسب ما أعلن عنه اليوم الأحد والي الولاية, عبد الخالق صيودة.

و أوضح نفس المسؤول في تصريح لـ"وأج" على هامش زيارة تفقدية لمشاريع تابعة لقطاع الشباب و الرياضة بالولاية, بأنه قد تم الشروع في الدراسة المتعلقة بمشروع إنجاز هذا المركب الرياضي الذي يعتبر "استراتيجيا" بالنسبة للرياضة على الصعيدين المحلي و الوطني.

و أضاف بأن الإعلان عن الصفقة العمومية المتعلقة بمشروع إنجاز هذا المركب الرياضي, الذي خصصت له أرضية بمنطقة قطار العيش, سيصدر بعد استكمال الدراسة المتعلقة بالإنجاز.

و قد استفادت ولاية قسنطينة بقرارات رفع التجميد عن عدة مشاريع تابعة لقطاع الشباب و الرياضة على غرار ملعبين يتسعان على التوالي لـ 3.000 و 2.000 مقعد بالمقاطعة الإدارية علي منجلي و دار للشباب و مركب رياضي جواري و قاعة متعددة الرياضات, حسب ما أفاد به الوالي.