جيدو/ذوي الهمم (الألعاب شبه اولمبية 2024): الجزائر ممثلة بثلاثة مصارعين في الجائزة الكبرى بأنطاليا (تركيا)

الجزائر - ستكون رياضة الجيدو الجزائرية لذوي الهمم (اعاقة بصرية)، ممثلة بثلاثة مصارعين في منافسات الجائزة الكبرى المقررة بأنطاليا (تركيا) يومي 1 و 2 ابريل المقبل، لحساب التصفيات المؤهلة للألعاب البارالمبية (باريس 2024)، حسب ما علم اليوم الأحد لدى المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتعلق الأمر بكل من ولد قويدر إسحاق (فئة اقل 60 كلغ-ج2) وعبد القادر بوعامر (اقل من 60 كلغ -ج1) و عبد الرحمان شتوان (أكثر من 90 كلغ - ج1)، بقيادة المدربة مونيا كرار بمساعدة نين مسعود، على ان تتعرف العناصر الوطنية على منافسيها في هذا الموعد التنافسي بعد عملية القرعة التي ستقام لاحقا.

وعن هدف النخبة الوطنية من هذه المشاركة في هذا الموعد التنافسي، أكد عضو المكتب الفدرالي و المصارع الدولي السباق في صفوف نخبة الجيدو لذوي الهمم، شبياب فيصل، ان" هدف المصارعين الثلاثة هو نفسه، باعتبار أن جميعهم يسعون إلى الذهاب بعيدا في المنافسة وخاصة كسب نقاط إضافية يعززون بها حظوظهم في التأهل للموعد الاولمبي، خاصة وان هذه المنافسة هي المحطة ما قبل الأخيرة قبل الموعد الاولمبي"، مضيفا" أن العناصر الوطنية واعية بحجم المسؤولية وهي تمتلك المؤهلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف ذات المتحدث :" ان الاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، قد حرصت على توفير كل الإمكانيات اللازمة للعناصر الوطنية التي وجدت الدعم المطلق من الوزارة الوصية، بغية توفير احسن الظروف لرياضيينا من اجل التحضير لهذه الدورات التأهيلية التي شاركوا في اربعة منها "، موضحا بقوله " لدينا الثقة الكاملة في قدرة عناصرنا على تجاوز منافسيهم و نتمنى لهم كل التوفيق في تحقيق نتائج تعكس قدراتهم وترقى لطموحاتهم ".

وقبل موعد أنطاليا، يملك المصارع اسحاق ولد قويدر أحسن ترتيب من مواطنيه عبد القادر بوعامر و عبد الرحمان شتون في الترتيب البارالمبي، باعتبار انه يتواجد في الصف السابع في الترتيب الصادر بداية شهر مارس الجاري من قبل الاتحادية الدولية للرياضات الخاصة بذوي الإعاقات البصرية، وهي المرتبة التي حصل عليها بفضل تحقيقه للمركز الخامس في الجائزة الكبرى لمدنية هيدلبرغ الالمانية في فبراير الماضي حيث حصد على مجموع 120 نقطة.

وعليه، فان المصارع ولد قويدر يملك في رصيده مجموع 900 نقطة في فئة اقل من 60 كلغ/ ج2، وهي الفئة التي يسيطر على ترتيبها الاوزباكستاني كيرمان نورلياف ب(1680 نقطة)، متبوعا في المركز الثاني بمواطنه ناموزف شردوز (1620 نقطة) ثم الاوكراني ديفيد كورافي ب(1371 نقطة).

من جهته، يواصل المصارع الجزائري الآخر، عبد القادر بوعامر (تصنيف ج1) في فئته (اقل من 60 كلغ)، التقدم في تصنيف الاتحادية الدولية للاختصاص، بدليل انه نجح في كسب ثلاث مراكز جديدة.

وارتقى بوعامر من المركز ال13 إلى الـ10 في الترتيب البارالمبي المؤهل لموعد باريس-2024، بعد حصده ل366 نقطة، اي بزيادة 60 نقطة اضافية وذلك بعد حصوله على المركز السابع الذي حققه في موعد المانيا.

وتبقى هذه الفئة التنافسية تحت سيطرة الهندي بارما كابيل (1690 نقطة)، متقدما على البرتغالي فييرا ميغال (1636 نقطة) و البرازيلي دو اليفيرا ايليلتون (1458 نقطة).

بالمقابل، استقر المصارع عبد الرحمان شتوان (فئة اكثر من 90 كلغ/ ج1) في المركز ال15 بمجموع 218 نقطة، بعد كسبه لست (6) نقاط فقط في الجائزة الكبرى بألمانيا التي اكتفى فيها بالمركز السابع.

وتبقى المراكز الثلاثة الاولى في هذا الاختصاص من نصيب على التوالي كل من البرازيلي ويليانز دو اروجو (2240 نقطة) و المولدافي باسوك لون ب(1840 نقطة) وايهام زاكييف من اوزباكستان ب( 1690 نقطة). وستقام الدورة التأهيلية الاخيرة للألعاب البارالمبية يومي 18 و 19 مايو المقبل 2024 ، بمناسبة منافسة الجائزة الكبرى المقررة بتبيليسي بجورجيا.

وتجدر الاشارة في الاخير ان التصفيات المؤهلات للالعاب البارالمبية انطلقت في الفاتح من سبتمبر 2022، أي سنتين قبل موعد الالعاب، وستستمر إلى غاية 24 يونيو المقبل. ويتنافس 450 رياضيا من المصنفين في المستوى الدولي على المقاعد ال148 البارالمبية.

-برنامج العناصر الجزائرية:

-- الاثنين الفاتح ابريل 2024 :

عبد القادر بوعامر ( أقل من 60 كلغ / ج1)

ولد قويدر اسحاق ( اقل من 60 كلغ /ج2 )

-- الثلاثاء 2 ابريل 2024:

عبد الرحمان شتوان ( اكثر من 90 كلغ /ج1).