كرة القدم: تجميد بطولات الشبان والسيدات لما بعد شهر رمضان

الجزائر - قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) تجميد جميع بطولات الفئات الشبانية وبطولات السيدات لما بعد شهر رمضان الكريم، حسبما أوردته الهيئة الفيدرالية اليوم الاحد على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الفاف أن "هذه التعليمة تخص الرابطات الجهوية، والولائية وكذا رابطة السيدات وان القرار سيتم تطبيقه من الفاتح أبريل 2024 الى غاية ثالث يوم من عيد الفطر المبارك"، مضيفا أن "الأمر لا يخص بطولات الرديف للرابطة الأولى والثانية هواة".

من جهة أخرى، ذكرت الاتحادية، الرابطات المعنية بضمان حسن سيرورة المباريات وضمان الحضور الإلزامي للأمن، سيارة اسعاف والطبيب، بالإضافة إلى ضرورة التزامها بالاستجابة لهذه الشروط قبل انطلاق أي مباراة لكل فئة من الفئات.

وأوردت الفاف "أن "مسؤولية الحكام ومحافظي المباريات، كبيرة في حال عدم احترام هذه التعليمات".

كما شددت على ضرورة التطبيق الحرفي والمتابعة الدقيقة لهذه التعليمات.