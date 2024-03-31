الرابطة الثانية هواة: الملاحقون يقلصون الفارق مؤقتا عن المتصدرين

الجزائر- قلص الملاحقان رائد القبة ومولودية باتنة الفارق عن متصدري ترتيب مجموعتي وسط غرب ووسط شرق، على التوالي، لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، عقب الفوز المحقق أمام شباب غير العبادلة (3-2) ووفاق سور الغزلان (4-0) تباعا، برسم الجولة الـ21 التي جرت مساء يوم السبت.

و في مجموعة وسط غرب, نجح الوصيف رائد القبة في تجديد العهد مع الانتصارات بعد تعثرين (خسارة وتعادل)، وذلك بعودته بانتصار ثمين من ميدان شباب غير العبادلة بواقع (2-3)، في لقاء أشرف عليه المدرب المساعد عقب استقالة رزقي رمان من قيادة العارضة الفنية للفريق العاصمي.

و يبقى "القبيون" في مركز المطاردة برصيد 42 نقطة وبفارق خطوتين وراء المتصدر ترجي مستغانم (47 نقطة, ناقص مباراة) والمعفى بسبب خوضه مباراة الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر سهرة الجمعة وتأهله إلى ربع النهائي على حساب نصر حسين داي (1-1, 13-12 بركلات الترجيح).

من جانبه, عجز غالي معسكر من حصد الفوز الثالث تواليا، حينما سقط بميدان جاره شباب تموشنت (3-2) في مقابلة محلية، لتستقر تشكيلة "الغالية" عند المركز الثالث برصيد 36 نقطة، في حين عزز منافسه فريق "الذئاب" مركزه في المرتبة الرابعة بمجموع 35 نقطة.

و شهدت هذه الجولة تعادلين بنفس النتيجة (1-1)، حيث انتهى لقاء بين وداد مستغانم (الخامس، 33 ن) و شباب المشرية (الـ14، 22 ن)، وكذا المقابلة المحلية بين نجم القليعة (السادس، 31 ن) و الضيف وداد بوفاريك (العاشر، 26 ن).

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و في أسفل الترتيب، إزداد أولمبي المدية "غرقا" بتعرضه لخسارة جديدة بعقر دياره حينما سقط أمام أمل الأربعاء (2-3)، في لقاء ذو طابع محلي.

و بهذا يقبع أبناء عاصمة "التيطري" في المركز الـ16 والأخير بمجموع 12 نقطة فقط، في حين ارتقى "الأمل" إلى الصف الـ13 برصيد 23 نقطة.

و بالمجموعة الشرقية، استغلت مولودية باتنة استضافتها لوفاق سور الغزلان لتتغلب عليه بنتيجة عريضة (4-0), سمحت لـ"البوبية" برفع حصيلتها الى (44 ن) وتقليص الفارق بسبع خطوات عن المتصدر أولمبي اقبو (51 ن), المنشغل أمس الجمعة بلقاء ثمن نهائي الكأس أمام شباب بلوزداد (خسارة 2-0), في الوقت الذي تتعقد فيه مأمورية الوفاق في تحقيق البقاء (الصف 14, 18 ن).

و بالنسبة لصاحب الصف الثالث, شباب باتنة (37 ن) فقد عاد بتعادل من ملعب العلمة أمام المولودية المحلية (0-0), وهي النتيجة التي تقرب "البابية" أكثر فأكثر الى السقوط ببقائها في ذيل الترتيب ب15 نقطة وبست خطوات عن أول الناجين من الهبوط.

و في الصراع على الابتعاد عن منطقة الخطر, لم يفلح فريقا هلال شلغوم العيد واولمبي المقرن في العودة بنتيجة مرضية, حيث انهزما خارج القواعد أمام كل من اتحاد ورقلة (1-0) و نجم التلاغمة (4-1) على التوالي. وهو ما يبقي الفريقين ضمن المرتبة الـ12 بمجموع 21 نقطة ولا يفصلهما سوى ثلاث نقاط عن الأندية المهددة بالنزول.

و في بقية اللقاءات, استغل أصحاب الضيافة, جمعية عين مليلة و اتحاد الحراش, عاملي الارض والجمهور ليحققا الفوز أمام اتحاد خميس الخشنة (3-0) و جمعية الخروب (2-1) تباعا. الأمر الذي يسمح لهما بالابتعاد مؤقتا عن المنطقة الحمراء, حيث يرتقي "الحراشية" الى الصف التاسع ب (25ن) والجمعية ضمن الركن الـ11 بمجموع 23 نقطة.

بالمقابل, تم تأجيل لقاءي مولودية قسنطينة (الصف 5, 29 ن) بالضيف والمتصدر أولمبي آقبو (51ن) ليوم الجمعة 5 أبريل (00ر15 سا) و شباب برج منايل (المركز 4, 32ن) باتحاد عنابة (المرتبة15, 16ن) ليوم الثلاثاء 23 أبريل (00ر15سا), بسبب خوض الأولمبي والاتحاد للدور ثمن نهائي كأس الجزائر.

الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-شرق/: النتائج الجزئية والترتيب

- النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، مجموعة وسط-شرق، يوم السبت والتي ستختتم يوم 23 أبريل المقبل:

السبت 30 مارس:

مولودية العلمة - شباب باتنة 0-0

اتحاد ورقلة - هلال شلغوم العيد 1-0

نجم التلاغمة - أولمبي المقرن 4-1

جمعية عين مليلة - اتحاد خميس الخشنة 3-0

اتحاد الحراش - جمعية الخروب 2-1

مولودية باتنة - وفاق سور الغزلان 4-0

الجمعة 5 أبريل (00ر15 سا):

مولودية قسنطينة - أولمبي آقبو

الثلاثاء 23 أبريل (00ر15 سا):

شباب برج منايل - اتحاد عنابة

الترتيب نقاط لعب

أولمبي آقبو 51 20 مولودية باتنة 44 21 شباب باتنة 37 21 شباب برج منايل 32 20 مولودية قسنطينة 29 20

--. نجم التلاغمة 29 21

اتحاد خميس الخشنة 28 21 جمعية الخروب 26 21 اتحاد الحراش 25 21

--. اتحاد ورقلة 25 21

جمعية عين مليلة 23 21 هلال شلغوم العيد 21 21

--. أولمبي المقرن 21 20

وفاق سور الغزلان 18 21 اتحاد عنابة 16 19