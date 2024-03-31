كأس الجزائر/الدور ثمن النهائي/: نجم بن عكنون و مولودية الجزائر يلتحقان بركب المتأهلين

الجزائر- تواصلت عشية يوم السبت منافسة كأس الجزائر لكرة القدم (أكابر) في دورها للثمن النهائي بأجراء مباراتين شهدتا إلتحاق كل من نجم بن عكنون و مولودية الجزائر ركب المتأهلين و هم شباب بلوزداد و شباب قسنطينة و ترجي مستغانم على أن تستكمل سهرة اليوم بالمباراتين الأخيرتين للمنافسة بملعبي تيزي وزو و بسكرة.

ففي خنشلة, شهدت مقابلة القمة بين الاتحاد المحلي و مولودية الجزائر, إثارة كبيرة بين الناديين المنتميين لقسم الأضواء حيث نجح العميد في كسب تأشيرة التأهل للدور الموالي, حيث أضحي يلعب على الجبهتين الوطنيتين (بطولة و كأس) بحكم الفارق الكبير الذي يملكه في البطولة و بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

و فرضت المولودية سيطرتها في الشوط الأول حيث بادرت بفتح باب التسجيل عن طريق نجمها يوسف بلايلي (د 10 من ضربة جزاء) قبل أن يضيف بيازيد الهدف الثاني مع نهاية المرحلة الأولى.

في الشوط الثاني, عاد الفريق المحلي بقوة حيث قلص الفارق عن طريق سامر (د 55 من ضربة جزاء) لكنه فشل في العودة في النتيجة تاركا التأهل لضيفه العاصمي.

في الدور ربع النهائي, ستواجه المولودية فريقا من قسم ما بين الجهات, أي المتأهل من شبيية عزازقة و وداد تلمسان و ذلك على ملعب 5 جويلية الأولمبي.

و في ملعب 20 أوت 1956 بالعاصمة, تخطى نجم بن عكنون عقبة شباب جيجل (قسم ما بين ما بين الجهات), متفاديا عامل المفاجأة التي كثيرا ما تحدث في مثل هذه المواجهات, حيث فاز عليه بنتيجة (1-0) ساهم في تحقيقها هارون في الوقت بدا الضائع للشوط الأول (د 45 + 2), بينما خرجت التشكيلة "الجيجلية" مرفوعة الرأس أمام منافس يفوقه بقسمين كاملين في هرم الكرة الوطنية.

سيواجه النجم في الدور المقبل منافسا من العيار الثقيل و هو شباب قسنطينة بملعب ميلود هدفي بوهران.

و سيجمع آخر لقاء للدور ثمن النهائي, بين ممثلي قسم ما بين الجهات, وداد تلمسان و شبيبة عزازقة. فالوداد الذي تذوق حلاوة الكأس مرتين (1998 و 2002) خلال تواجده في القسم الأول, والذي اقصى في الدور الماضي شبيبة الساورة (رابطة 1), يطمح لاستعادة أيامه المجيدة و التأهل للدور المقبل أمام شبيبة عزازقة التي ليس لها ما تخسره في هذه المنافسة.

و غير بعيد عن خنشلة, يستضيف ملعب بسكرة قمة كروية أخرى بين الاتحاد المحلي و مولودية وهران الفريقان اللذين تأهلا في الدور السادس عشر خارج ديارهما على حساب ناديين آخرين من الرابطة الأولى وهما جمعية الشلف (حامل الكأس) و نادي بارادو.

و كانت الدفعة الأولى لهذا الدور قد انطلقت مساء أمس الجمعة حيث عرفت تأهل أندية الرابطة المحترفة الأولى, شباب بلوزداد وشباب قسنطينة إلى الدور ربع النهائي أمام كل من أولمبي أقبو (2-0) واتحاد عنابة (2-0) على التوالي, في الوقت الذي حجز فيه ترجي مستغانم مقعده على حساب نصر حسين داي بركلات الترجيح (13-12) بعج انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

و بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة, اقتطع شباب بلوزداد, تأشيرة الدور المقبل على حساب رائد الرابطة الثانية للهواة مجموعة "وسط-شرق", أولمبي أقبو, بثنائية نظيفة, من توقيع مزيان (د 73) و بن غيث (78) ليواصل مغامرته في هذه المنافسة التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي قبل أن يسقط أمام المتوج بها, جمعية الشلف (2-1).

أما شباب قسنطينة, فلم يجد عناء كبيرا لكسب مباراته أمام مضيفه اتحاد عنابة (2-0) الذي ينشط في الرابطة الثانية. و يواصل "السنافر'' رحلتهم الشيقة في منافسة السيدة الكأس بعد أن أطاحوا في الدورين السابقين و على ميدانهما فريقين من الرابطة الأولى وهما على التوالي نجم مقرة و ووفاق سطيف.

و يدين الشباب الفوز على ميدان ملعب 19 ماي 1956 بعنابة, لهدافي الفريق, ديب في الوقت بدل الضائع (د45+3) عن طريق رمية جزاء و خالدي الدقيقة ال80.

أما رائد ترتيب مجموعة "وسط-غرب", فريق ترجي مستغانم الذي يسير بخطى ثابتة نحو الصعود للمحترف الاول, فقد أطاح بفريق من نفس القسم, نصر حسين داي, بعد مباراة ماراثونية انتهت بسلسلة طويلة من ركلات الترجيح.

و افتتح اللاعب غانم باب التسجيل لصالح الترجي في الدقيقة ال 48, من مخالفة مباشرة, قبل أن يعدل الزوار الكفة عبر ركلة جزاء نفذها بن يحيى (د76).

و سيكون أمام الترجي مهمة صعبة أخري في الدور المقبل حيث سيواجه حامل البطولة الوطنية منذ أربعة مواسم شباب بلوزداد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

و سيختتم هذا الدور يوم الجمعة 12 أبريل بإجراء مقابلة اتحاد الجزائر ـ رائد شباب بوقاعة بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) و ذلك بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.