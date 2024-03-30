كأس الكونفدرالية/ رايفرز يونايتد -اتحاد الجزائر: الاتحاد في رحلة  البحث عن نتيجة مطمئنة  قبل الجولة الثانية 

الجزائر - يتطلع ممثل الجزائر الوحيد في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) فريق اتحاد الجزائر، لتحقيق خطوة حاسمة للتأهل للمربع الذهبي عند مواجهته يوم الأحد منافسه النيجيري رايفرز يونايتد بملعب -غودسويل آكبابيو في ذهاب الدور ربع النهائي للمنافسة القارية (سا 00ر14 بتوقيت الجزائر).

التشكيلة العاصمية التي تأهلت للدور ربع النهائي بعد تصدرها المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة و بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر مودرن فيوتشر المصري (11ن) تأمل في العودة بنتيجة إيجابية تسمح لها بالإبقاء على حظوظها كاملة في مباراة الاياب بالجزائر، و خاصة تحقيق خطوة حاسمة لخطف تأشيرة المربع الذهبي للمنافسة القارية التى يحمل لقبها.

فلاعبو المدرب الإسباني خوان كارلوس قاريدو الذين سجلوا خمسة انتصارات متتالية في كل المنافسات في الاسابيع الاخيرة، مطالبون بالاستثمار في كل طاقاتهم خلال هذا الشهر الفضيل، لا سيما و أن ضربة انطلاق المباراة مبرمجة بداية من الساعة (00ر14) و هي مأمورية تبدو صعبة بالنسبة لرفاق الحارس الدولي اسامة بن بوط.

وحول مباراة يوم الاحد بنيجيريا يقول مدرب اتحاد الجزائر الذي توج بكأس الكونفدرالية في مناسبتين اثنتين عام 2014 مع الأهلي المصري ومع الرجاء البيضاوي عام 2018 : "توجد أجواء رائعة داخل المجموعة، قبل مباراة الذهاب في نيجيريا.

هدفنا يتمثل في بلوغ المربع الذهبي. المباراة ستلعب في ظروف خاصة وفي شهر رمضان الكريم على الساعة (00ر14). سنعمل كل ما في وسعنا للفوز بهذه المقابلة ".

ويضيف المدرب الإسباني :" نحن نتنافس على ثلاث جبهات ، حيث أظهر الفريق التزاما و تحفيزا كبيرين. سنبذل كل ما لدينا في كل منافسة من اجل تحقيق احسن النتائج الممكنة و اسعاد انصارنا".

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وسيكون رهان مباراة "الذهاب" كبيرا، حيث سيخوض فريق "سوسطارة" في حال الفوز، المباراة الثانية بالجزائر في أحسن الظروف من كل النواحي لمواصلة الدفاع عن لقبه القاري الذي توج به في شهر يونيو 2023 على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

من جهته، أكد المهاجم الدولي الكاميروني اتيبا الذي التحق بصفوف اتحاد الجزائر خلال الميركاتو الشتوي الأخير قادما من نادي دينامو دوالا الكاميروني، بان فريقه عازم على تقديم مباراة قوية و العمل كل ما في وسعه من اجل العودة بنتيجة ايجابية من نيجيريا قبل خوض لقاء الاياب مضيفا: "سنلعب في توقيت لسنا متعودين عليه، لكن ينبغي أن نكون أقوياء . في كرة القدم يجب التعود على كل الحالات من اجل بلوغ الهدف".

وبخصوص التعداد، سيكون اتحاد الجزائر محروما خلال هذا اللقاء من خدمات القائد و المدافع الدولي زين الدين بلعيد المعاقب بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين خلال اللقاء الاخير امام سوبر يونايتد الجنوب افريقي في مرحلة المجموعة وكذلك لاعب وسط الميدان الدفاعي أسامة شيتة المتواجد في فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.

وستلعب مواجهة الإياب يوم الأحد 7 أبريل ابتداء من (00ر22) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وفي حال تأهله للدور نصف النهائي، سيواجه اتحاد الجزائر المتأهل من المواجهة المزدوجة بين نادي أبو سليم و نهضة بركان، على ان تدور مباراة الذهاب بالجزائر و مباراة الإياب خارج الوطن.