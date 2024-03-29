كرة القدم: اللاعب الدولي السابق حبيب بن ميمون يوارى الثرى بوهران

وهران- ووري الثرى بعد ظهر يوم الجمعة بمقبرة عين البيضاء لوهران جثمان اللاعب الدولي السابق لفريق المولودية المحلية لكرة القدم، حبيب بن ميمون، الذي توفي في الساعات الأولى من الصبيحة عن عمر يناهز ال 66 عاما.

و قد جرت مراسم تشييع جنازة الفقيد بحضور حشد غفير من بينهم السلطات المحلية و أفراد عائلته و أقربائه و زملائه السابقين في نادي عاصمة الغرب الجزائري.

و انتقل بن ميمون الى جوار ربه حوالي الساعة الثالثة صباحا بوهران وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث أحزن رحيله الجميع في الأوساط الرياضية بوهران، بالنظر إلى المكانة الخاصة التي اكتسبها بفضل مشواره الثري مع أكبر نادي في المدينة الذي لعب له من 1977 إلى 1988، ثم من 1989 إلى 1994، وفاز معه بلقب البطولة الوطنية عام 1988 و كأس الجزائر عامي 1984 و 1985.

و في تصريح ل /وأج، على هامش مراسم الجنازة، أشاد محمد وناس، حارس المرمى الأسبق لمولودية وهران، بخصال الفقيد قائلا: "فضلا عن إمكانياته الفنية التي سمحت له بتحقيق مسيرة ثرية للغاية، كان شخصا يحظى باحترام كبير بفضل صفاته الأخلاقية التي جعلته نموذجا للاعبي كرة القدم الشباب في جميع أنحاء المنطقة". من جانبه، أشاد الدولي السابق للمولودية عمر بلعطوي، بالراحل حبيب بن ميمون مؤكدا أنه يحتفظ ''بالكثير من الذكريات معه كزميل في الفريق ثم مدرب بعد ذلك''. و أضاف: "كنت قريبا جدا منه. إنه شخص معروف بإخلاصه للنادي وقبل كل شيء سلوكه الطيب داخل وخارج الملعب، وهذا ما أكسبه احترام الجميع. نحن حزينين للغاية على وفاته، وما علينا إلى أن ندعو له بالرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان''.

ذات التأثر ظهر على محمد حنكوش، المدرب السابق لمولودية وهران، الذي أثنى هو الآخر كثيرا على أخلاق الفقيد "التي جعلت منه شخصا محبوبا لدى الجميع"، على حد تعبيره. وقال: ''لعل الجمع الغفير الذي جاء لحضور جنازته من جميع أنحاء وهران والمناطق المحيطة بها، دليل على المكانة التي يحتلها الفقيد في قلوب الناس.

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أتذكر أن آخر مرة عملنا معا كانت في عام 1996 عندما كنا في العارضة الفنية للمولودية، حيث كان أكثر من مساعد لي، و فزنا آنذاك بكأس الجزائر، وهي آخر تتويج للنادي لحد الآن''.