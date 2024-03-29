كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): إقصاء فريق وكالة الأنباء الجزائرية في الدور ثمن النهائي

الجزائر- أقصي فريق وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) من طرف نظيره من مجمع الإخبارية في الدور ثمن النهائي من دورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية بنتيجة (1-4)، الشوط الأول (0-1) سهرة يوم الخميس قاعة حرشة حسان (الجزائر).

و بعد شوط أول متكافئ لم يتمكن فيه أي فريق من فرض سيطرته, باشر فريق (واج) الشوط الثاني بقوة حيث تمكنت من تعديل (1-1) مع بدايته مما ترك الانطباع بأن اللقاء سيكون مثيرا بين الجانبين.

لكن هذه الاستفاقة لم تدم طويلا حيث نجح فريق الاخبارية في العودة بقوة بتسجيله ثلاثة أهداف أخرى, نتيجة أخطاء فردية ونقص في اللياقة البدنية لتنتهي المباراة في روح رياضية عالية.

في الدور ربع النهائي سيواجه مجمع الاخبارية فريق الإذاعة الوطنية (1) الفائز على فريق الهداف بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (4-4).

و أوضح حارس و قائد فريق (واج) الذي كان أحسن عنصر لفريقه في المباريات الثلاث كريم قراش قائلا:" اليوم, واجهنا فريقا جيدا نتمنى له أن يواصل مشواره بثبات في هذه الدورة. لقد حاولنا خلال مبارياتنا الاستمتاع و كذا تشريف مؤسستنا, لكن كان ينقص لاعبينا الانسجام فيما بينهم, كما خاننا نقص الآليات و غياب اللياقة البدنية المهمة جدا في مباريات تلعب داخل القاعة". و أضاف قراش: "يبقى أملنا دائما تشريف الوكالة مثل هذه الدورات, كونها تعد مناسبة للالتقاء بين رجال الصحافة الرياضية. نتمنى تكوين فريق تنافسي للوكالة باستطاعته الوصول إلى أبعد مرحلة في الدورة ولعب أدوارها الأولى مستقبلا, لا سيما و أن التعداد ثري ويمكن أن يتدعم بلاعبين آخرين من مختلف مصالح المؤسسة".

و في المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي, تأهل فريق كنال الجيري (حامل اللقب) بسهولة على حساب فريق الشروق-نيوز, منشط نهائي النسخة الماضية برباعية نظيفة, وهي نفس السهولة التي وجدها فريق قناة الجزائر الدولية الذي أمطر شباك الإذاعة الوطنية (2) بنتيجة (9-2), فيما تغلب فريق ديزاد ماتش (الذي نشط الدور نصف النهائي للطبعة الماضية) على نظيره لقناة النهار (6-4).

و كانت مباراة فريق قناة الهداف المدعم بخبرة الدولي السابق حسين مترف بفريق الإذاعة الوطنية (1) بقيادة اللاعب السابق لفريق اتحاد الحراش عثمان عميرات, الأكثر إثارة لحد الآن من سابقتها, حيث كانت متكافئة خلال كل اطوارها. و كادت أن تنتهي في وقتها القانوني لولا هدف التعادل لعميرات في الأنفاس الأخيرة, وهو الامر الذي أوصل الفريقين للجوء إلى ضرابات الترجيح التي ابتسمت في نهاية الأمر للإذاعة الوطنية (4-3) وهي المقابلة الوحيدة التي وصلت لحد إلى الضربات الترجيحية.

و ستجري المباريات الأخيرة لدورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة الوطنية سهرة يوم الجمعة حيث ستجمع التلفزيون الجزائري (2) - التلفزيون الجزائري (4) (سا15ر22) وموقع ديزاد توب بقناة الحياة (15ر23) و التلفزيون الجزائري (9) بجريدة الايام نيوز (10ر00).

للاشارة فان دورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية في طبعتها الثالثة انطلقت يوم 13 مارس وتشرف عليها المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بتسمية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين وبمساهمة ديوان المركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) والاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية إلى جانب المساهمة الفعالية لمؤسسة الريان للرعاية الطبية الساهرة على سلامة اللاعبين والمشاركين.

و ابتداء من الدور ربع النهائي المبرمج يوم غد السبت, من المنتظر أن تعود الأندية المتأهلة إلى القاعة البيضوية التابعة لديوان المركب الاولمبي "محمد بوضياف" التي احتضنت انطلاق الدورة و مباريات الدور الأول الذي عرفت تأهل الاول والثاني عن كل مجموعة من المجموعات الست إلى الادوار ثمن النهائي بالإضافة إلى أحسن الفرق الاربعة المحتلة للمركز الثالث في كل المجموعات.

و فيما يلي نتائج مباريات الادوار ثمن النهائية:

موقع ديزاد ماتش - قناة النهار 6-4

الاذاعة الوطنية (2) - قناة الجزائر الدولية 2-9

مجمع الاخبارية - وكالة الانباء الجزائرية 4-1

قناة الهداف - الاذاعة الوطنية (1) 4-4 (تأهل الإذاعة الترجيح 3-4)

قناة الشروق نيوز - كانال ألجيري 0-4.