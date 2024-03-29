كأس الكونفدرالية (ربع النهائي- ذهاب): فريق إتحاد الجزائر يحل بمدينة أويو لمواجهة رايفرز يونايتد النيجيري

الجزائر- حل فريق إتحاد الجزائر حامل كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) صباح يوم الجمعة بمدينة أويو (نيجيريا) تحسبا لمباراته أمام رايفرز يونايتد المقررة يوم الأحد 31 مارس بملعب -غودسويل آكبابيو في ذهاب الدور ربع النهائي للمنافسة القارية (سا 00ر14 بتوقيت الجزائر).

و كان الوفد العاصمي برئاسة كمال حسينة رئيس مجلس الإدارة قد تنقل إلى نيجيريا في رحلة خاصة.

و سيخوض رفاق اللاعب سليم بوخنشوش عشية اليوم الجمعة حصتهم التدريبية الأولى, بينما تجري حصة يوم غد السبت على أرضية الملعب الرئيسي في توقيت اللقاء (00ر14).

و سيكون الاتحاد محروما خلال هذا اللقاء من خدمات القائد و المدافع زين الدين بلعيد المعاقب و لاعب الوسط الدفاعي أسامة شيتة المتواجد في فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية.

و يتواجد نادي حي سوسطارة في سلسلة إيجابية بخمس انتصارات متتالية في كل المنافسات, حيث تأهل للدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة و بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر مودرن فيوتشر المصري.

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من جهته, احتل نادي رايفرز يونايتد الصف الثاني لمجموعته خلف نادي دريمس الغاني بنفس الرصيد من النقاط (11), لكن بفارق سلبي للأهداف.

و ستلعب مواجهة الإياب يوم الأحد 7 أبريل ابتداء من (00ر22) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.