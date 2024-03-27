الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يشيد بالرعاية الدائمة لرئيس الجمهورية للرياضيين

الجزائر- أشاد الامين العام للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية (كوا)، خير الدين برباري, بالرعاية الدائمة و الدعم المتواصل لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لكل الرياضيين المشاركين في الالعاب الاولمبية والبرالمبية المقبلة بباريس-2024, وهو ما يعكس الاهتمام برياضة المستوى العالي ورياضيي النخبة, من أجل تحقيق النتائج المرجوة وتشريف الراية الوطنية.

وأشار خير الدين برباري في تصريح له على هامش دورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة الوطنية بالجزائر بالعاصمة أن "الرعاية الدائمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هي منذ انطلاق تحضير الرياضيين للألعاب الاولمبية والبرالمبية أي منذ تقريبا 3 سنوات و ذلك من خلال وضع امكانيات خاصة واستحداث ميزانية خاصة للتحضير التي بدأت خلال الالعاب المتوسطية بوهران, وهي مستمرة إلى يومنا هذا".

وأكد أن هذا الاجراء يعكس العناية المتزايدة للسلطات العليا برياضة المستوى العالي ووضع رياضييها في ظروف مادية ومعنوية ممتازة قصد السماح لهم بتحقيق انجازات وتشريفات أخرى للجزائر في المحافل الرياضية الدولية التي شاركوا فيها والاخرى التي تنتظرهم بمناسبة الموعد الاولمبي والبرالمبي المقبلين.

وكان رئيس الجمهورية, قد طمأن, خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير, النخبة الوطنية المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024, مؤكدا "أن الدولة على استعداد تام لتوفر كل الإمكانيات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية-2024 بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن".

ويضيف المسؤول في اللجنة الاولمبية أن هذه الامكانيات "يضاف إليها الدعم المعنوي لرئيس الجمهورية شخصيا للرياضيين من خلال رسائله التشجيعية الكثيرة والتي تشكل دفعا إيجابيا للرياضي الذي تقع عليه الآن مسؤولية تحقيق النتائج".

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وفيما تعلق بهذه الاعانات الممنوحة من قبل الدولة والمخصصة للتحضير والمشاركة في الموعدين الاولمبيين, أوضح ذات المسؤول أن "التمويل تتكفل به وزارة الشباب والرياضة وستتلقاه مباشرة الاتحاديات الرياضية المعنية بناء على عقد برنامج عمل واضح المعالم. ونحن في اللجنة الاولمبية مهمتنا مرافقة هذه الاتحاديات من خلال تقديم المنح الاولمبية بالنسبة لبعض الرياضيين الموهوبين والمتواجدين ضمن المراتب العشرة الاولى لأحسن الرياضيين في العالم".

ولحد الساعة قدمت اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية عن طريق اللجنة الاولمبية الدولية منح التحضير الاولمبي ل8 رياضيين بالإضافة إلى رياضيين آخرين قدمت لهم منح إقليمية, فضلا عن منح أخرى تعطى من ميزانية اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية الخاصة.

و طمأن خير الدين برباري الرياضيين أن التواصل والتنسيق قائم بين اللجنة الاولمبية والاتحادات الوطنية بهدف تذليل الصعوبات التي تواجه بعضها في شتى الامور ذات الصلة المباشرة بتحضير الرياضيين وتمكينهم من الاستفادة من أحسن الظروف.

"اللجنة الاولمبية لها جانب من المسؤولية ومهامها واضحة المعالم, لكن الاهم من كل هذا أن يكون هناك تنسيق مستمر من قبل كل الاطراف المعنية من أجل تحقيق هدف واحد يجمعنا وهو تشريف الالوان الوطنية".

وعن تحضير رياضيي ذوي الاحتياجات الخاصة لموعدهم البارالمبي, أكد المتحدث على العناية الخاصة التي توليها السلطات العليا لهذه الشريحة, خاصة وأنهم يعدون من الرياضيين الابطال الذين شرفوا الراية الوطنية في الالعاب البارالمبية.

و اضاف أن: "رئيس الجمهورية بنفسه أكد أن التكفل بنخبتنا الوطنية لا يفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، فاللجنة الاولمبية وفي غياب لجنة برالمبية وطنية تهتم بشؤون رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, تنسق مع الاتحادية الحالية والرياضيين لهم نفس الامكانيات كالرياضات الاخرى. وبالنسبة لتحضير الرياضيين وتحضيراتهم اللوجيستيكية والتنظيمية, أظن ان الاتحادية الحالية قائمة بالواجب ونحن أيضا لن نبخل عليهم بأي شيء يحتاجون إليه".

ويتمثل هدف اللجنة في تأهيل ما بين 35 و 45 رياضيا، والتأهل لا تزال آجاله مفتوحة لأشهر أخرى, ولحد الآن ضمن 32 رياضيا ممثلين لعشرة أنواع رياضية تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (26 يوليو - 11أغسطس) من خلال الدورات التصفوية و البطولات التي شاركوا فيها , فيما ضمن لحد الساعة 16 رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في رياضات ألعاب القوى والجيدو والحمل بالقوى والتجديف, بالإضافة إلى منتخب كرة الجرس (سيدات) تواجدهم في الموعد البارالمبي في انتظار المزيد خلال المنافسات المؤهلة المقبلة التي ستمتد إلى غاية شهر يونيو المقبل.