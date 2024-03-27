الرابطة الثانية هواة: جولة في صالح الملاحقين في غياب الرائدين ترجي مستغانم و أولمبي أقبو

الجزائر - ستمنح الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, يوم السبت (30ر15) الفرصة للملاحقين على غرار رائد القبة (مجموعة وسط-غرب) و مولودية باتنة (وسط-شرق) لتقليص الفارق عن المتصدرين تواليا, ترجي مستغانم و أولمبي أقبو المنشغلين بمنافسة كأس الجزائر في دورها ثمن النهائي المبرمجة أيضا نهاية الأسبوع الجاري.

بالنسبة للمجموعة الغربية, يحاول رائد القبة (م2 - 42 ن) بعث مشواره من جديد بعد تعثرين متتاليين (هزيمة و تعادل) لدى تنقله إلى عبادلة لمواجهة نادي قير (م15 - 12ن), الذي يكون قد وضع القدم الأولى في قسم ما بين الجهات.

أما غالي معسكر (م3 - 36 ن) الذي تضاءلت حظوظه في الصعود بنسبة كبيرة, فسيتنقل إلى تموشنت لمواجهة الشباب المحلي (م4 - 32 ن) في الوقت الذي يستضيف فيه وداد مستغانم (م4 - 32 ن) نادي اتحاد المشرية (م13 - 21 ن) الذي لا زال يصارع من اجل ضمان البقاء.

نفس الشيء بالنسبة لجمعية وهران (24 ن) التي ستتنقل إلى وادي سلي (26ن) بهدف العودة بنتيجة إيجابية, فيما تشهد قمة أسفل الترتيب بين صاحب المركز الأخير, أولمبي المدية (م16 - 12 ن) و أمل الاربعاء (م14 - 20 م) أول فريق مهدد بالسقوط, صراعا كبيرا من أجل الهروب من المنطقة الحمراء.

و تجمع المباراتان الأخيرتان لهذه الجولة شبيبة تيارت (م9 - 25 ن) بصفاء الخميس (م7 - 29 ن) من جهة, ونجم القليعة (م6 - 30 ن) بوداد بوفاريك (م9 - 25 ن).

أما اللقاء المقرر بين ترجي مستغانم و نصر حسين فقد أجل إلى يوم الجمعة 5 أبريل كون الفريقين سيلتقيان نهاية هذا الأسبوع في الدور ثمن النهائي بكأس الجزائر.

وفي مجموعة "وسط شرق", سيحاول الوصيف مولودية باتنة تقليص الفارق عن الرائد أولمبي أقبو لدى استقباله لوفاق سور الغزلان في مباراة بدون حضور الجمهور, حيث يتواجد الوفاق ضمن كوكبة الأندية المهددة بالسقوط للقسم الأسفل. و هو نفس الشيء بالنسبة لشباب باتنة (م3 - 36 ن) الذي سيحل ضيفا على صاحب المركز الأخير, مولودية العلمة (م16 - 14ن) في مباراة حاسمة للمحليين في غياب الجمهور.

و تتضمن هذه الجولة مواجهات أخرى تخص المهددين نذكر منها جمعية عين مليلة (م13 - 20 ن) أمام اتحاد خميس الخشنة (م6 - 28 ن) و اتحاد الحراش (م9 - 22 م) الذي يستضيف جمعية الخروب (م7 - 26 ن).

و تجري المقابلتان الأخيرتان بين اتحاد ورقلة (م9 - 22 ن) و هلال شلغوم العيد (م11 - 21ن) من جهة و نجم التلاغمة (م7 - 26 ن) و أولمبي المقرن (م11 - 21 ن).

و تم تأجيل مباراتا مولودية قسنطينة/أولمبي أقبو و شبيبة برج منايل/اتحاد عنابة إلى يومي 5 و 23 أبريل بسبب مشاركة الأولمبي أمام شباب بلوزداد و الاتحاد أمام شباب قسنطينة في الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.

برنامج مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة "وسط-شرق" المقررة أيام السبت 30 مارس و الجمعة 5 أبريل و الثلاثاء و 23 أبريل:

السبت 30 مارس (30ر15):

مولودية العلمة - شباب باتنة (بدون حضور الجمهور)

اتحاد ورقلة - هلال شلغوم العيد

نجم التلاغمة - أولمبي المقرن

جمعية عين مليلة - اتحاد خميس الخشنة

اتحاد الحراش - جمعية الخروب

مولودية باتنة - وفاق سور الغزلان (بدون حضور الجمهور)

الجمعة 5 أبريل (00ر15):

مولودية قسنطينة - أولمبي آقبو

الثلاثاء 23 أبريل (00ر15):

شباب برج منايل - اتحاد عنابة

الترتيب نقاط لعب

أولمبي آقبو 51 20 مولودية باتنة 41 20 شباب باتنة 36 20 شباب برج منايل 32 20 مولودية قسنطينة 29 20 اتحاد خميس الخشنة 28 20 نجم التلاغمة 26 20

--. جمعية الخروب 26 20

اتحاد ورقلة 22 20

--. اتحاد الحراش 22 20

هلال شلغوم العيد 21 20

-- .أولمبي المقرن 21 19

جمعية عين مليلة 20 20 وفاق سور الغزلان 18 20 اتحاد ع

نابة 16 19

مولودية العلمة 14 20.

برنامج مباريات الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة "وسط-غرب" المقررة يوم السبت و التي ستتواصل يوم الجمعة 5 أبريل:

السبت 30 مارس (30ر15):

شباب غير العبادلة - رائد القبة

مستقبل واد سلي - جمعية وهران

شباب تموشنت - غالي معسكر

شبيبة تيارت - صفاء خميس مليانة

وداد مستغانم - شباب المشرية

نجم القليعة - وداد بوفاريك

أولمبي المدية - أمل الأربعاء

الجمعة 5 أبريل (30ر15):

نصر حسين داي - ترجي مستغانم

الترتيب نقاط لعب

ترجي مستغانم 47 20 رائد القبة 42 20 غالي معسكر 36 20 شباب تموشنت 32 20

-- وداد مستغانم 32 20

نجم القليعة 30 20 صفاء خميس مليانة 29 20 مستقبل واد سلي 26 20 شبيبة تيارت 25 20

--. وداد بوفاريك 25 20

نصر حسين داي 24 20

--. جمعية وهران 24 20

شباب المشرية 21 20 أمل الأربعاء 20 20 شباب غير العبادلة 12 20

--. أولمبي المدية 12 20.