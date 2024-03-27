كأس الجزائر: قمتان في خنشلة و بسكرة وأولمبي أقبو في مهمة رفع التحدي أمام ش. بلوزداد

الجزائر - تعرف مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم المبرمجة يومي الجمعة والسبت قمتين كرويتين تجمعان أندية الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" (اتحاد خنشلة بمولودية الجزائر من جهة، و اتحاد بسكرة بمولودية وهران من جهة اخرى، فيما يواجه شباب بلوزداد منشط نهائي النسخة الماضية، أولمبي أقبو، رائد الترتيب بدون منازع للرابطة الثانية للهواة (مجموعة وسط-شرق).

بالمقابل، سيسجل فريق من قسم ما بين الرابطات حضوره في الدور ربع النهائي، و يتعلق الأمر بالمتأهل من لقاء، شبيبة عزازقة ـ وداد تلمسان.

وستستقطب مباراة اتحاد خنشلة/مولودية الجزائر، الأنظار، حيث سيكون الفريق الخنشلي في مهمة رفع التحدي أمام العميد الذي يفرض سيطرة مطلقة على مجريات البطولة المحترفة الأولى، بريادته الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، شباب قسنطينة.

اتحاد خنشلة الذي يحتل مرتبة مريحة في وسط الترتيب (م7 - 28 نقطة)، اكتفى في لقائه الأخير للجولة الـ21 بتعادل سلبي أمام مولودية وهران التي تصارع من أجل ضمان البقاء. ويبقى الهدف الأساسي للنادي الخنشلي الذي يصعب محاورته بميدانه، تركيز كل جهوده على "السيدة الكأس" التي لا تعترف بالمنطق وكثيرا ما ابتسمت لأندية صغيرة. لكن من المنتظر أن تكون مهمة الفريق صعبة أمام المولودية التي استعادت هذا الموسم هيبتها بعد اكتفائها في المواسم الماضية بأدوار ثانوية.

وأكد "العميد" قوته بالعودة بفوز ثمين في بشار على شبيبة الساورة، و هو الفوز الذي تزامن مع عودة هدافه يوسف بلايلي الذي استنفد عقوبة الإيقاف بتوقيعه للهدف الوحيد للمباراة.

والاكيد أن ملعب خنشلة لا يتسع للجماهير التي ستكون بدون شك غفيرة لحضور مباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها لعب الوقت الإضافي و اللجوء لضربات الترجيح.

وغير بعيد من بشار، يستضيف ملعب بسكرة قمة كروية أخرى بين الاتحاد المحلي و مولودية وهران الفريقان اللذين تأهلا في الدور السادس عشر خارج ديارهما على حساب ناديين آخرين من الرابطة الأولى وهما جمعية الشلف (حامل الكأس) و نادي بارادو.

بالنسبة لاتحاد بسكرة المتواجد في وسط ترتيب الرابطة الأولى (الصف السابع) والذي يستفيد من عاملي الجمهور والميدان، هو يسعى لبلوغ أشواط متقدمة في منافسة الكأس ولم لا التتويج بلقبه لأول مرة في تاريخه، عكس "الحمراوة" المهددين بالسقوط والمتواجدين في المركز ما قبل الأخير (15)، لكنهم يملكون تاريخا حافلا في الكأس التي توجوا بها أربع مرات كان آخرها عام 1996.

لكن الفريق يبقى شغله الشاغل ضمان البقاء في قسم النخبة.

كما ستثير مباراة أخرى اهتمام المتتبعين و هي التي تجمع منشط نهائي النسخة الماضية، شباب بلوزداد بفريق أولمبي أقبو. هذا اللقاء هو بمثابة اختبار حقيقي لتشكيلة المدرب مراد كعروف الذي نجح في أول موسم له في الرابطة الثانية للهواة، بتحقيق إنجاز كبير يتمثل في السيطرة الساحقة على البطولة و ضمان الصعود بنسبة كبيرة، بفضله مركزه الاول وبفارق عشر نقاط كاملة عن مطارده المباشر مولودية باتنة، و بدون هزيمة منذ الجولة الثانية في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا خلاله 23 مباراة بدون انهزام في كل المنافسات.

هذه المعطيات من شأنها أن تجعل شباب بلوزداد يتوخى الحذر الشديد أمام منافس مغمور، حيث سيستفيد أصحاب "اللونين الأحمر و الأبيض" من عاملي الميدان وخاصة الجمهور الذي سيتوافد بأعداد كبيرة على مدرجات الملعب لأولمبي، خاصة و أن الشباب يعمل على تدارك خيبة الموسم الماضي بعد سقوطه في نهائي النسخة الماضية أمام جمعية الشلف بملعب ميلود هدفي بوهران.

أما رائد ترتيب مجموعة "وسط-غرب"، فريق ترجي مستغانم الذي يسير بخطى ثابتة نحو الصعود للمحترف الاول، فسيواجه فريقا من نفس القسم نصر حسين داي، الذي يحتل المرتبة الـ11، في البطولة بعيدا عن منطقة الخطر.

الترجي المستغانمي الذي نشط نهائيين للكأس في الستينات، يطمح لعب الأدوار الأولى في المنافستين الوطنيتين، فيما تركز النصرية اهتمامها على الكأس التي سبق أن حملتها في نسخة 1979 باسم ملاحة حسين داي على حساب شبيبة القبائل (2-1).

أما فريقا شباب قسنطينة ونجم بن عكنون فسيكونان مرشحين بنسبة كبيرة للتأهل للدور المقبل عندما يواجهان تواليا اتحاد عنابة (رابطة 2) و شباب جيجل (ما بين الجهات)، دون تجاهل عامل المفاجأة التي كثيرا ما تحدث في مثل هذه المواجهات.

وسيجمع آخر لقاء للدور ثمن النهائي، بين ممثلي قسم ما بين الجهات، وداد تلمسان و شبيبة عزازقة. فالوداد الذي تذوق حلاوة الكأس مرتين (1998 و 2002) خلال تواجده في القسم الأول، والذي اقصى في الدور الماضي شبيبة الساورة (رابطة 1)، يطمح لاستعادة أيامه المجيدة و التأهل للدور المقبل أمام شبيبة عزازقة التي ليس لها ما تخسره في هذه المنافسة.

وسيختتم هذا الدور يوم الجمعة 12 أبريل بإجراء مقابلة اتحاد الجزائر ـ رائد شباب بوقاعة بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) وذلك بسبب مشاركة اتحاد الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كاس الجزائر 2024 : الدور الثمن النهائي: برنامج المباريات

الجزائر - برنامج مباريات الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم لموسم 2023ـ2024، المقررة يومي الجمعة و السبت :

- الجمعة 29 مارس :

عنابة: اتحاد عنابة ـ شباب قسنطينة (00ر22)

الجزائر (5 جويلية): شباب بلوزداد ـ أولمبي أقبو (00ر22)

مستغانم: ترجي مستغانم ـ نصر حسين داي (00ر22)

السبت 30 مارس:

الجزائر (20 أوت): نجم عكنون ـ شباب جيجل (00ر15)

خنشلة : اتحاد خنشلة ـ مولودية الجزائر (30ر15)

بسكرة: اتحاد بسكرة - مولودية وهران (00ر22)

تيزي وزو: شبيبة عزازقة ـ وداد تلمسان (00ر22)

ملاحظة: اتحاد الجزائر ـ رائد شباب بوقاعة (أجل إلى 12أبريل) .