بطولة الجزائر الدولية للشباب (اقل من 20 سنة): "الخضر" ينهون الدورة بفوز أمام موريتانيا

وكان المنتخب الجزائري سباقا لفتح باب التسجيل بواسطة رمضاوي الذي وقع ثنائية في الدقيقتين التاسعة والثانية عشرة، في حين قلص المنتخب الموريتاني الفارق في الدقيقة الخامسة والأربعين عن طريق محمد ندياي.
وفي المرحلة الثانية من المقابلة التي جاءت اطوارها متكافئة نسبيا، تمكن رفاق القائد أخريب لحلو، من خلق عدة فرص سانحة للتسجيل، غير أن غياب الفعالية أمام المرمى أبقت النتيجة على حالها الي غاية الدقيقة الأخيرة من المباراة، عندما تمكن فتاحين من تعميق الفارق وتسجيل الهدف الثالث،مانحا بذلك الخضر فوزا عريضا.
وعقب المقابلة قام الأمين العام المساعد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوسف بن مجبر بتسليم الكؤوس للفريقين.
وتجدر الإشارة، ان المنتخب الوطني الجزائري كان قد سجل بداية موفقة في الدورة بفوزه على المنتخب المصري ب2-1، في الجولة الأولى من المنافسة قبل الهزيمة أمام تونس بنتيجة (3-2) لحساب الجولة الثانية.
وبالإضافة إلى الجزائر، نشطت هذه المنافسة التي نظمت تحت تسمية "الدورة الدولية للشبان المحاربين" من قبل منتخبات مصر وتونس وموريتانيا.