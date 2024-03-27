بطولة الجزائر الدولية للشباب (اقل من 20 سنة): "الخضر" ينهون الدورة بفوز أمام موريتانيا

وهران: الدورات الرياضية الرمضانية فرصة لإكتشاف المواهب الشابة -

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج -

رئيس الجمهورية يهنئ السيد باسيرو ديوماي فاي عقب إنتخابه رئيسا للسنغال -

كأس الجزائر: قمتان في خنشلة و بسكرة وأولمبي أقبو في مهمة رفع التحدي أمام ش. بلوزداد -

جمارك: ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات السيبرانية -

المفقودون خلال الثورة التحريرية محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة -

تيسمسيلت: التأكيد على إحترام آجال إنجاز مختلف البرامج السكنية بالولاية -

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من الممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل -

الماء الشروب في رمضان: زيادة كميات إضافية إنطلاقا من السدود و تشغيل عديد الآبار -

بشار: إتصالات الجزائر تقدم هبة من التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجديد -

كولومبيا تدعو إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني إذا لم يمتثل لقرار مجلس الأمن -

الطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية: إيداع الترشيحات قبل 15 أبريل -

وزارة العدل تطلق منصة رقمية جديدة لإيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا -

منتدى الدول المصدرة للغاز: الغاز الطبيعي يعد حجر الزاوية للأمن الغذائي العالمي -

الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية يشيد بالرعاية الدائمة لرئيس الجمهورية للرياضيين -

ليبيا تثمن جهود المجموعة العربية بقيادة الجزائر في إعتماد قرار وقف إطلاق نار فوري في غزة -

اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع نصوص تنفيذية تخص مشاريع تنموية ذات طابع استراتيجي -

الرابطة الثانية هواة: جولة في صالح الملاحقين في غياب الرائدين ترجي مستغانم و أولمبي أقبو -

ثلاث عشرة مؤسسة ناشئة جزائرية تستفيد من البرنامج الدولي هواوي سبارك -