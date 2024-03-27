الجزائر/ جنوب افريقيا (3-3): بن زية يتألق ويحظى بثناء "الفيفا"

وشارك بن زية، أساسيا ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، في هذه المباراة التي نجح فيها في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، لكن جمالية الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة ال70 بطريقة فنية رائعة نالت إعجاب و إشادة الجميع.
وفي هذا السياق، حظي الدولي الجزائري بثناء "الفيفا" التي قامت بإعادة نشر لقطة هدف بن زية عبر حسابها الرسمي على منصة "X"، إلى جانب احتفاليته بالهدف.
وفضلا عن الاتحاد الدولي للعبة دفعت جمالية الهدف الثاني الذي وقعه بن زية في شباك جنوب افريقيا عدة وسائل اعلام اجنبية ومواقع رياضية عالمية الى إعادة نشره على منصة "اكس"، على غرار إذاعة "ار.ام .سي".
وسجل اهداف المقابلة كلا من بن زية (د21، د70) وبراهيمي (د52) بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري ،و زواني (د33، د45+5) وراينيرس (د65) بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا.
وشارك في دورة فيفا سيري-2024 المنظمة بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة منتخبات وجرت مقابلاتها بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وملعب 19 ماي 1956 بعنابة.
وتأتي هذه النافذة الدولية لشهر مارس قبل أقل من ثلاثة أشهر عن استئناف تصفيات كأس العالم-2026 المقررة في شهر يونيو. وتستضيف الجزائر، متصدرة المجموعة السابعة بمجموع ست نقاط، المنتخب الغيني قبل التحول بعد ذلك إلى أوغندا.