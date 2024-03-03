دورة فيفا سيريز-2024: تعادل الجزائر أمام جنوب افريقيا (3-3)

وسجل للجزائر كل من بن زية (د21, د70) وبراهيمي (د52), بينما جاءت أهداف الضيوف عبر زواني (د33, د45+5) وراينيرس (د65).
وفي المباراة الثانية عن نفس الجولة, فاز منتخب بوليفيا أمام نظيره أندورا سهرة الاثنين إلى الثلاثاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة بنتيجة 1-0.
وضمن هذه الدورة الكروية الدولية, تفوق رفاق المهاجم بغداد بونجاح أمام منتخب بوليفيا في الجولة الأولى يوم الجمعة الماضي بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بنتيجة 3-2, بينما تعادل منتخب أندورا بنتيجة إيجابية مع منتخب جنوب إفريقيا (1-1) بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة يوم الخميس المنصرم.
وشارك في دورة فيفا سيري 2024 المنظمة بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), أربعة منتخبات وجرت مقابلاتها بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وملعب 19 ماي 1956 بعنابة.
و تأتي هذه النافذة الدولية لشهر مارس قبل أقل من ثلاثة أشهر عن استئناف تصفيات كأس العالم-2026 المقررة في شهر يونيو. وتستضيف الجزائر, متصدرة المجموعة السابعة بمجموع ست نقاط, المنتخب الغيني قبل التحول بعد ذلك إلى أوغندا.
البطاقة الفنية
الجزائر - البطاقة الفنية لمباراة الجزائر وجنوب افريقيا (3-3 / الشوط الأول: 1-2)، سهرة الثلاثاء, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الثانية والأخيرة من الدورة الودية الدولية لكرة القدم "فيفا سيريز-2024" التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري.
ملعب نيلسون مانديلا - طقس بارد وممطر - أرضية جيدة - جمهور غفير.
تحكيم: ثلاثي تونسي بقيادة الحكم الرئيسي أمير لوصيف و بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل (مساعد أول) و فوزي جريدي (مساعد ثان).
الحكم الرابع: الجزائري لحلو بن براهم.
الأهداف:
الجزائر: بن زية (د21, د70), براهيمي (د52).
جنوب افريقيا: زواني (د33, د45+5), راينيرس (د65).
الإنذارات:
الجزائر: عوار (د31).
جنوب افريقيا: كيكانا (د39), مارغيمان (د83).
تركيبة المنتخبين:
الجزائر: زغبة، قيتون، آيت نوري، ماندي، مداني، عوار (حجام د74), بن طالب (زروقي د46)، بن زية (حاج موسى د74), براهيمي (ق / بن رحمة د67)، عمورة (قندوسي د46), بونجاح (بكرار د58).
المدرب: فلاديمير بيتكوفيتش (البوسنة).
جنوب افريقيا: ويليامس (قائد), كيكانا, موديبا, موبي, كسولو, موكووينا, موناري (مارغيمان / د63), زواني (موزيلي د73), أبوليس (موكوانا د63), مايامبيلا (مورينا د73), راينيرس (مايو د78).
المدرب: هيغو بروس (بلجيكا).(